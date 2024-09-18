Україна планує відкрити нове генконсульство у Словаччині

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Братиславі, передає Інтерфакс-Україна.

"Для захисту законних прав та інтересів наших громадян ми плануємо розширити консульську присутність України в Словаччині та відкрити нове генеральне консульство", - зазначив Сибіга.

Окрім того, він висловив подяку словацьким партнерам за тверду і непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також шляху вступу Києва до Європейського Союзу.

"Україна у складі Євросоюзу – у спільних інтересах для Києва і Братислави. У цьому контексті дякую, пане міністре, за готовність поділитися досвідом євроінтеграції Словаччини та надати відповідну експертну підтримку", - наголосив глава МЗС.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває із візитом у Словаччині. У Братиславі глава МЗС зустрівся із прем’єр-міністром країни Робертом Фіцо.

"Ми обговорили шляхи розвитку наших відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди", - написав Сибіга у соцмережі X.

Міністр закордонних справ України подякував Словаччині за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу та розмінування.

"Я дякую Братиславі за підтримку вступу України до ЄС і розраховую на її майбутню підтримку нашого членства в НАТО як основи миру і стабільності в Європі", - додав він.