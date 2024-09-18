"Зеленський подумує завдати удару по російських ядерних силах": фейки роспропаганди за 18 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 18 вересня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал "Женщина с косой" поширив допис: "Зеленський подумує завдати удару по російських СЯС (Стратегічних ядерних силах). Удари будуть по інфраструктурі СЯС та "шахтах запуску".

Спростування: Україна, захищаючись від російської агресії, дотримується всіх міжнародних конвенцій, та не має жодних намірів провокувати глобальні конфлікти або загрози ядерної ескалації.

Дезінформація: Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Зеленський увійде в історію як "особа", яка знищувала свою країну".

Спростування: Подібні висловлювання поширюються з метою дискредитації президента України, а також щоб перекласти на нього відповідальність за російсько-українську війну. Правда в тому, що саме РФ напала на Україну, саме російські бомби, ракети та дрони вбивають українців і знищують українські міста.