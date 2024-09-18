"Зеленський подумує завдати удару по російських ядерних силах": фейки роспропаганди за 18 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російська пропаганда запустила 18 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 18 вересня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.
Фейк: Ворожий TG-канал "Женщина с косой" поширив допис: "Зеленський подумує завдати удару по російських СЯС (Стратегічних ядерних силах). Удари будуть по інфраструктурі СЯС та "шахтах запуску".
Спростування: Україна, захищаючись від російської агресії, дотримується всіх міжнародних конвенцій, та не має жодних намірів провокувати глобальні конфлікти або загрози ядерної ескалації.
Дезінформація: Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Зеленський увійде в історію як "особа", яка знищувала свою країну".
Спростування: Подібні висловлювання поширюються з метою дискредитації президента України, а також щоб перекласти на нього відповідальність за російсько-українську війну. Правда в тому, що саме РФ напала на Україну, саме російські бомби, ракети та дрони вбивають українців і знищують українські міста.
- Раніше росіяни поширювали фейк, що у Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе