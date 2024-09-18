Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Зеленський подумує завдати удару по російських ядерних силах": фейки роспропаганди за 18 вересня

"Зеленський подумує завдати удару по російських ядерних силах": фейки роспропаганди за 18 вересня

Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
22:33
Війна з Росією Володимир Зеленський

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російська пропаганда запустила 18 вересня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 18 вересня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал "Женщина с косой" поширив допис: "Зеленський подумує завдати удару по російських СЯС (Стратегічних ядерних силах). Удари будуть по інфраструктурі СЯС та "шахтах запуску".

Спростування: Україна, захищаючись від російської агресії, дотримується всіх міжнародних конвенцій, та не має жодних намірів провокувати глобальні конфлікти або загрози ядерної ескалації.

Дезінформація: Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "Зеленський увійде в історію як "особа", яка знищувала свою країну". 

Спростування: Подібні висловлювання поширюються з метою дискредитації президента України, а також щоб перекласти на нього відповідальність за російсько-українську війну. Правда в тому, що саме РФ напала на Україну, саме російські бомби, ракети та дрони вбивають українців і знищують українські міста. 

  • Раніше росіяни поширювали фейк, що у Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Марія Захарова
фейк
Військові новини
ядерна небезпека
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Автор Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами в ніч на 18 вересня: у Кропивницькому є загиблий, в Сумах - удар по енергетиці
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Оксана Ліховід
17 вересня, 2024 вiвторок
Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
17 вересня, 2024 вiвторок
Залужний був проти наступу на Курщину, а Захід досі фінансує армію Путіна. Акценти світових ЗМІ 17 вересня
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 45.85
    Продаж 46.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 вересня
22:58
МЗС України
МЗС України засудило намір кінофестивалю Zurich Film Festival показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"
22:40
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що починається "нова ера" війни
22:30
Ексклюзив
"Байдужість до питань ідентичності": політолог Таран про провалене голосування постанови щодо деколонізації
22:22
Оновлено
детонували портативні радіостанції "Хезболли"
У Лівані - нова серія вибухів: детонували портативні радіостанції "Хезболли", відомо про 14 загиблих
21:53
OPINION
Дороги замість захисту: на що витратять ваші податки у 2025?
21:46
Невертон (праворуч), Болонья - Шахтар
"Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" в Лізі чемпіонів
21:46
Болонья - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Болонья" - "Шахтар" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:39
Андрій Сибіга
Україна планує відкрити нове генконсульство у Словаччині
21:12
Оновлено
Затриманому за вбивство на заправці у Києві повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
Вбивство на заправці у Києві: затриманому повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
21:07
Оновлено
Верховна Рада
До Верховної Ради внесли нову постанову про перейменування населених пунктів і районів
20:40
Президент України Володимир Зеленський
Наш план перемоги повністю підготовлений, - Зеленський
20:37
Ексклюзив
українські біженці в ЄС
"Це завдання нашої держави, а не країн ЄС": нардеп Княжицький про повернення українців до України
20:23
Володимир Зеленський, Харків
"Влучність, що надихає": Зеленський прокоментував удари українською зброєю по території РФ
20:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Удари по складу РФ у Тверській області та які бойові бронемашини пропонують для війська вітчизняні виробники. Колонка Сергія Згурця
20:12
Ексклюзив
податки
"Можливості підприємців зменшаться", - нардепка Южаніна про підвищення податків 
20:04
OPINION
Чи можливі компроміси з правителями, які діють в шизоїдній системі координат?
19:54
зерно, зернова угода
ЄС в ОБСЄ назвав безпрецедентною ескалацією російську атаку на судно з пшеницею в Чорному морі
19:53
На Курщині загинув 29-річний командир групи ССО Євген Лемешенко
19:52
Валентин Рубчинський, Динамо, УПЛ
"Динамо" перемогло "Ворсклу" у перенесеному матчі УПЛ
19:37
Хасиди
До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули до пів тисячі хасидів, – Міграційна служба
19:34
У ГУР попередили про фейкові чатботи, що імітують головного бота розвідки
19:22
Георгій Судаков, Микола Шапаренко, УПЛ, Шахтар - Динамо
Спочатку весь світ мобілізувався, але останнім часом складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом, - футболіст "Шахтаря" Судаков
19:16
обстріл Херсона, 01.11.23
У Херсоні через скидання вибухівки з БПЛА постраждали 5 людей
18:59
Німеччина Україна
Уряд ФРН виділив на лікування поранених українців додаткові 50 млн євро
18:53
Ексклюзив
повістка
Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років
18:48
Збірна України, футзал
Україна здобула першу перемогу на ЧС з футзалу
18:27
Заглушені голоси
"Заглушені голоси": на ВДНГ зʼявилася телефонна кабіна, в якій звучать історії дітей з інтернатів
18:10
Суджа, РФ, Курська область
Сили оборони зупинили контрнаступ РФ у Курській області, - представник комендатури ЗСУ Дмитрашківський
18:06
Швейцарія
Україна отримає від Швейцарії $69,4 млн на цифровізацію низки послуг
18:02
OPINION
Від Заходу треба й можна вимагати. Та спочатку зупинити хаос, ідіотизм і корупцію
17:54
ЗСУ
На фронті зафіксували 103 боєзіткнення: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках
17:44
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Військова допомога США Україні наближає світ до межі Армагеддону": антиукраїнські наративи західних медіа за 18 вересня
17:36
уряд Норвегії, Норвегія
У Норвегії заявили, що підвищений рівень радіації поблизу кордону з РФ може бути спричинений пожежею біля Чорнобиля
17:24
друкарня "Фактор-Друк"
Зруйнована ракетним ударом РФ друкарня "Фактор-Друк" у Харкові частково відновила роботу
17:23
електроенергія
Укренерго не планує вимкнень світла 19 вересня
17:12
діти, дитина лікарня
Через російську збройну агресію загинули щонайменше 575 дітей, – Лубінець
17:07
"Має мінімальні голосові дані": перша заявниця на Нацвідбір Євробачення СолоХа розкритикувала Klavdia Petrivna
17:05
Андрій Одарченко
Не з’явився до суду: нардепа Андрія Одарченка оголосили в розшук
17:02
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Арсенал" планує позбутися Зінченка, українцю вже знайшли заміну
16:59
На правобережній Херсонщині розмінували 53% територій, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV