Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років

Про це розповіла адвокатка з військового права, керуючий партнер адвокатського об'єднання Актум Олена Хоменко в етері телеканалу "Еспресо".

"Не забуваємо про те, що ключовим моментом законопроєкту, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, як для звільнення з військової служби, так і для призову, є власна згода військовозобов’язаного або військовослужбовця. Якщо діючий військовослужбовець, який наразі проходить військову службу, не надає власну згоду, а саме не тільки усно, але й письмово фіксує відмову в продовженні служби за допомогою додатку "Армія плюс", через рапорт, особисте звернення із рапортом з відмовою продовжувати нести військову службу безпосередньо своєму командуванню, або за допомогою засобів інформування електронної пошти чи Укрпошти, – командування військової частини не має права залишити його на військовій службі", - повідомила адвокатка.

За її словами, аналогічна ситуація з військовозобов’язаними, які через колізії законодавства мають проблеми зі своїми військово-обліковими документами.

"Ті, хто мають певні проблеми зі здоров’ям і визнані обмежено придатними, могли отримали в результаті військово-обліковий документ у вигляді тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Ключовий момент – це надання або ненадання згоди на продовження служби", - додала вона.