Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років
Якщо діючий військовослужбовець не надає згоду продовжувати служити, командування військової частини не має права залишати його на службі
Про це розповіла адвокатка з військового права, керуючий партнер адвокатського об'єднання Актум Олена Хоменко в етері телеканалу "Еспресо".
"Не забуваємо про те, що ключовим моментом законопроєкту, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, як для звільнення з військової служби, так і для призову, є власна згода військовозобов’язаного або військовослужбовця. Якщо діючий військовослужбовець, який наразі проходить військову службу, не надає власну згоду, а саме не тільки усно, але й письмово фіксує відмову в продовженні служби за допомогою додатку "Армія плюс", через рапорт, особисте звернення із рапортом з відмовою продовжувати нести військову службу безпосередньо своєму командуванню, або за допомогою засобів інформування електронної пошти чи Укрпошти, – командування військової частини не має права залишити його на військовій службі", - повідомила адвокатка.
"Ті, хто мають певні проблеми зі здоров’ям і визнані обмежено придатними, могли отримали в результаті військово-обліковий документ у вигляді тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Ключовий момент – це надання або ненадання згоди на продовження служби", - додала вона.
- 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.
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Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що міністерство оборони України "найближчими днями" має видати наказ, щоб заборонити мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до повномасштабної війни були непридатними, а у воєнний час - визнані обмежено придатними.
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