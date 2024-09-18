Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років
Ексклюзив

Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років

Тетяна Нижник
18 вересня, 2024 середа
18:53
Суспільство повістка

Якщо діючий військовослужбовець не надає згоду продовжувати служити, командування військової частини не має права залишати його на службі

Зміст

Про це розповіла адвокатка з військового права, керуючий партнер адвокатського об'єднання Актум Олена Хоменко в етері телеканалу "Еспресо".

"Не забуваємо про те, що ключовим моментом законопроєкту, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, як для звільнення з військової служби, так і для призову, є власна згода військовозобов’язаного або військовослужбовця. Якщо діючий військовослужбовець, який наразі проходить військову службу, не надає власну згоду, а саме не тільки усно, але й письмово фіксує відмову в продовженні служби за допомогою додатку "Армія плюс", через рапорт, особисте звернення із рапортом з відмовою продовжувати нести військову службу безпосередньо своєму командуванню, або за допомогою засобів інформування електронної пошти чи Укрпошти, – командування військової частини не має права залишити його на військовій службі", - повідомила адвокатка.

За її словами, аналогічна ситуація з військовозобов’язаними, які через колізії законодавства мають проблеми зі своїми військово-обліковими документами. 

"Ті, хто мають певні проблеми зі здоров’ям і визнані обмежено придатними, могли отримали в результаті військово-обліковий документ у вигляді тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Ключовий момент – це надання або ненадання згоди на продовження служби", - додала вона.

  • 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.

  • Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що міністерство оборони України "найближчими днями" має видати наказ, щоб заборонити мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до повномасштабної війни були непридатними, а у воєнний час - визнані обмежено придатними.

Теги:
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Оксана Ліховід
17 вересня, 2024 вiвторок
Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов
окупант
Автор Юлія Лаврук
17 вересня, 2024 вiвторок
Імовірна страта мечем українського військовополоненого: розпочато досудове розслідування
Автор Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 45.85
    Продаж 46.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 вересня
20:12
Ексклюзив
податки
"Можливості підприємців зменшаться", - нардепка Южаніна про підвищення податків 
20:05
Live
Болонья - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Болонья" - "Шахтар" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:04
OPINION
Чи можливі компроміси з правителями, які діють в шизоїдній системі координат?
19:54
зерно, зернова угода
ЄС в ОБСЄ назвав безпрецедентною ескалацією російську атаку на судно з пшеницею в Чорному морі
19:53
На Курщині загинув 29-річний командир групи ССО Євген Лемешенко
19:52
Валентин Рубчинський, Динамо, УПЛ
"Динамо" перемогло "Ворсклу" у перенесеному матчі УПЛ
19:37
Хасиди
До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули до пів тисячі хасидів, – Міграційна служба
19:34
У ГУР попередили про фейкові чатботи, що імітують головного бота розвідки
19:22
Георгій Судаков, Микола Шапаренко, УПЛ, Шахтар - Динамо
Спочатку весь світ мобілізувався, але останнім часом складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом, - футболіст "Шахтаря" Судаков
19:16
обстріл Херсона, 01.11.23
У Херсоні через скидання вибухівки з БПЛА постраждали 5 людей
19:09
Оновлено
Хезбола, Ліван
У Лівані пролунала нова серія вибухів: детонували портативні радіостанції "Хезболли"
18:59
Німеччина Україна
Уряд ФРН виділив на лікування поранених українців додаткові 50 млн євро
18:48
Збірна України, футзал
Україна здобула першу перемогу на ЧС з футзалу
18:27
Заглушені голоси
"Заглушені голоси": на ВДНГ зʼявилася телефонна кабіна, в якій звучать історії дітей з інтернатів
18:10
Суджа, РФ, Курська область
Сили оборони зупинили контрнаступ РФ у Курській області, - представник комендатури ЗСУ Дмитрашківський
18:06
Швейцарія
Україна отримає від Швейцарії $69,4 млн на цифровізацію низки послуг
18:02
OPINION
Від Заходу треба й можна вимагати. Та спочатку зупинити хаос, ідіотизм і корупцію
17:54
ЗСУ
На фронті зафіксували 103 боєзіткнення: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках
17:44
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Військова допомога США Україні наближає світ до межі Армагеддону": антиукраїнські наративи західних медіа за 18 вересня
17:36
уряд Норвегії, Норвегія
У Норвегії заявили, що підвищений рівень радіації поблизу кордону з РФ може бути спричинений пожежею біля Чорнобиля
17:24
друкарня "Фактор-Друк"
Зруйнована ракетним ударом РФ друкарня "Фактор-Друк" у Харкові частково відновила роботу
17:23
електроенергія
Укренерго не планує вимкнень світла 19 вересня
17:12
діти, дитина лікарня
Через російську збройну агресію загинули щонайменше 575 дітей, – Лубінець
17:07
"Має мінімальні голосові дані": перша заявниця на Нацвідбір Євробачення СолоХа розкритикувала Klavdia Petrivna
17:05
Андрій Одарченко
Не з’явився до суду: нардепа Андрія Одарченка оголосили в розшук
17:02
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Арсенал" планує позбутися Зінченка, українцю вже знайшли заміну
16:59
На правобережній Херсонщині розмінували 53% територій, - ОВА
16:58
Для постачання в ЗСУ допустили український пристрій для розмінування "Хортич"
16:46
Ексклюзив
Тверська область РФ
"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": у Defense Express прокоментували знищення складу боєприпасів у Тверській області РФ
16:44
Вірменія
Служба нацбезпеки Вірменії заявила про викриття спроби держперевороту за участі РФ
16:44
зерно, зернова угода
За рік українським морським коридором транспортували 70 млн тонн вантажів, – Зеленський
16:43
Ексклюзив
Повінь у Польщі
Циклон, що накрив деякі країни Європи: синоптикиня попередила, куди він змістився та чи загрожує Україні
16:42
Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська повернулася до роботи після завершення хімієтерапії
16:33
Шахтар
"Болонья" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на перший матч українців в оновленій ЛЧ
16:27
СБУ оголосила підозри організаторам перевезення FPV-дронів росіянам під виглядом "гумконвоїв" на Луганщині
16:24
Ексклюзив
Тверська область РФ
Корупція в міноборони РФ буде надалі допомагати Україні вражати подібні арсенали: військовий оглядач Попович про атаку на Тверську область
16:23
зарплати
В Україні планують зменшити гендерний розрив у зарплатах: у Мінекономіки розповіли, як саме
16:15
Бетмен
Бетмен став першим серед супергероїв, хто отримав зірку на Голлівудській алеї слави
16:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:10
Оновлено
Верховна Рада
До Верховної Ради внесуть нову постанову про перейменування населених пунктів та районів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV