В Україні мають заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років, - Стефанчук
Міністерство оборони України "найближчими днями" має видати наказ, щоб заборонити мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до повномасштабної війни були непридатними, а у воєнний час - визнані обмежено придатними
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук "Українській правді".
За його словами, керівництво парламенту, фракцій і груп 17 вересня обговорили з представниками Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ, як вирішити проблему стосовно мобілізації обмежено придатних до 25 років.
"Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу. І ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту", - розповів Стефанчук.
Водночас спікер ВР додав: у Міністерстві оборони й Генштабі запевнили, наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років зʼявиться "найближчими днями".
Стефанчук наголосив, у цьому наказі має бути положення про те, що мобілізовані обмежено придатні українці не братимуть участь у штурмах. Водночас нардепи й представники Міноборони і Генштабу розглядатимуть питання, яким чином звільнити зі служби вже мобілізованих та замінити їх іншими бійцями.
За словами спікера ВРУ, лише після цього парламент розглядатиме відповідний законопроєкт №11379-Д.
- 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.
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