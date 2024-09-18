На Курщині загинув 29-річний командир групи ССО Євген Лемешенко

Про це повідомили голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич та організація "Пласт".

"На Курщині загинув командир елітної групи ССО 29-річний Євген Лемешенко-"Печеніг". Один з кращих пластунів-військовиків. Мій побратим з куреня Орден Залізної Остроги. З дитинства пройшов чудовий вишкіл у військово-патріотичному клубі "Каскад". Тренер з рукопашного бою та переможець багатьох змагань від фрі-файту до козацьких єдиноборств", - написав Юзич.

Євген Лемешенко був вчителем фізичної культури та спорту в Фастівській ЗОШ №7. Пройшов пластовий юнацький вишкіл у 37-му курені ім. Миколи Міхновського, також він був учасником багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема, у Холодному Яру. У 2014 р. став старшим пластуном та доєднався до 15 куреня "Орден залізної остроги" ім. Святослава Завойовника, де здобув ступінь старшого стрільця. Один з співзасновників та станичний станиці Фастів.

Після початку повномасштабної війни Лемешенко добровольцем вступив до 208 батальйону ТрО в групу швидкого реагування. Згодом "Печеніг" продовжив службу в 250-му батальйоні ТрО в складі розвід взводу на посаді командира розвідувального відділення. Після здачі Q-курсу ССО, який пройшов повністю, розпочав службу в 73-му Центрі ССО, де став командиром групи.

Український захисник загинув 16 вересня під час виконання бойового завдання в селі Обухівка Кореневського району на Курщині, РФ.

"У своєму життєписі Євген написав: "Я склав свою пластову присягу. Я впевнений, що це лише початок, буду змінювати світ на краще, плекати українські традиції та звичаї, зможу допомогти розвинути Пласт, не зверну з обраного шляху!" - згадав Юзич.