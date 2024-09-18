"Це завдання нашої держави, а не країн ЄС": нардеп Княжицький про повернення українців до України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, повернення українців в Україну є завданням нашої держави, а не інших країн. Це завдання для нашої держави створити умови для людей, щоб вони хотіли повернутись до України. Хоча б для початку будувати житло для цих людей, в першу чергу для тих, у кого майно було знищене. Можна пропонувати їм робочі місця, займатись професійним перепрофілюванням й допомагати їхнім дітям. Я маю громадську організацію, яка опікується саме такими питанням, втім, держава нічого в цьому питанні не робить. Держава сама виштовхує цих людей. Насправді це дуже складна ситуація, бо є багато тих, хто просто втік з країни й в суспільстві це сприймають дуже негативно. Бо виходить так, що хтось має захищати країну, а хтось просто тікає", - пояснив Княжицький.

Народний депутат зауважив, що в Україні має бути створене міністерство демографії та діаспори.

"З іншого боку, є люди, які живуть в інших країнах дуже давно. Мають родину й інші обставини, щоб не стримують повертатись в Україну. Можливо ці люди й хотіли переїхати до України зі всією родиною, але виходить так, що державі вони не потрібні. Для цього, щоб люди повернулися, не робиться нічого. Саме тому я ініціював створення міністерства демографії та діаспори, яке б обʼєднало всі проблеми й потреби як ВПО, так і людей, які виїхали з країни", - додав він.