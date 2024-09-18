Україна отримає від Швейцарії $69,4 млн на цифровізацію низки послуг

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зустрівся з Феліксом Бауманном, послом Швейцарії в Україні. Головний результат зустрічі — підписання меморандуму на 58,7 млн франків зі Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC). Кошти виділятимуть протягом 2024–2028 років, їх використають на цифровізацію та розвиток регіонів України, проєкти реалізовуватимуть в межах програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа", - написав він.



За його словами, ці кошти Україна спрямує, зокрема, на цифровізацію послуг охорони здоров’я. Також в центрі уваги уряду будуть електронний нотаріат, освіта, гуманітарне розмінування й перезапуск Державної служби статистики. Частину коштів скерують на підтримку прифронтових регіонів, оскільки влада вважає за необхідне забезпечити доступ до державних послуг у кожній громаді.



"За підтримки уряду Швейцарії лише у 2024 році запустили шлюб онлайн і пілот Мрії для 40 шкіл, почали тестувати Дію для держслужбовців. Провели черговий міжнародний Дія.Summit у Цюриху, посилюємо міжнародний бренд цифрової України. Саме там підписали Меморандум про відкриття Govtech-центру разом зі Всесвітнім економічним форумом", - розповів Федоров.

Також він зазначив, що загалом Швейцарія підтримує цифровізацію з 2015 року через програму EGAP, за весь час країна виділила на це понад 30 млн франків.