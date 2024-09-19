Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до Ізраїлю покинути окуповані палестинські території

Про це повідомила в соцмережі X офіційна служба новин Організації Об’єднаних Націй.

Резолюцію підтримали 124 країни, серед яких Росія. 14 держав, включно зі США та Ізраїлем, були проти, ще 43 утрималися, серед яких Україна та Велика Британія.

Резолюція вимагає від Ізраїлю "невідкладно припинити свою незаконну присутність» на окупованій палестинській території, і зробити це протягом 12 місяців". Також документ закликає Ізраїль повернути палестинській стороні землі, зайняті з 1967 року дотепер.

Фото: x.com/UN_News_Centre

В ізраїльському МЗС відреагували на цей документ, заявивши, що резолюція не сприятиме врегулюванню конфлікту в Секторі Гази.

Там назвали Генасамблею ООН "політичним театром", який прийняв "спотворене рішення, відірване від реальності, заохочуючи тероризм і шкодячи шансам на мир".

"Рішення асамблеї дає поштовх і зміцнює терористичну організацію ХАМАС і терористичну державу Іран, яка стоїть за нею. Рішення свідчить про те, що тероризм окупається й отримує міжнародну підтримку. Воно заохочує небажання ХАМАСу йти на угоду щодо звільнення викрадених і припинення вогню та усуває можливість такої угоди", – йдеться в повідомленні.