Палестині вперше надали офіційне місце на Генасамблеї ООН
У вівторок, 10 вересня, Палестина вперше отримала місце серед 193 держав-членів ООН на Генеральній Асамблеї в Нью-Йорку
Про це йдеться на сайті організації.
Зазначається, що це сталося на відкритті 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Дипломати ООН відреагували оплесками, коли палестинський представник зайняв своє місце. Єгипетський представник назвав подію історичною.
До цього часу Палестина мала лише статус спостерігача в Генеральній Асамблеї, тому палестинський посол в ООН був відсунутий.
Проте наразі представник Палестини може брати участь в Асамблеї. Цьому посприяло ухвалення резолюції ES-10/23 під час 10-ї надзвичайної спеціальної сесії на початку 2024 року. Резолюція надала Палестині додаткові права для участі у засіданнях Асамблеї, однак не передбачає права голосу чи висування кандидатур до основних органів ООН, таких як Рада Безпеки або Економічна і Соціальна Рада (ECOSOC).
Водночас не означає повноправне членство для Палестини, яке вимагає окремої рекомендації від Ради Безпеки ООН. Таким чином Палестина отримала ширші можливості для участі в роботі ООН, але поки що залишається без повноцінного статусу члена.
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