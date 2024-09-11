Палестині вперше надали офіційне місце на Генасамблеї ООН

Про це йдеться на сайті організації.

Зазначається, що це сталося на відкритті 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Дипломати ООН відреагували оплесками, коли палестинський представник зайняв своє місце. Єгипетський представник назвав подію історичною.

До цього часу Палестина мала лише статус спостерігача в Генеральній Асамблеї, тому палестинський посол в ООН був відсунутий.

Проте наразі представник Палестини може брати участь в Асамблеї. Цьому посприяло ухвалення резолюції ES-10/23 під час 10-ї надзвичайної спеціальної сесії на початку 2024 року. Резолюція надала Палестині додаткові права для участі у засіданнях Асамблеї, однак не передбачає права голосу чи висування кандидатур до основних органів ООН, таких як Рада Безпеки або Економічна і Соціальна Рада (ECOSOC).

Водночас не означає повноправне членство для Палестини, яке вимагає окремої рекомендації від Ради Безпеки ООН. Таким чином Палестина отримала ширші можливості для участі в роботі ООН, але поки що залишається без повноцінного статусу члена.