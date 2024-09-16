Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Що стосується напрямку на Куп’янську, то насправді звідти приходять дуже тривожні звістки. Ми втрачаємо контроль над Синьківкою. А що таке Синьківка - це фактично ключі від Куп’янська-Вузлового. Ворог продовжує просуватися вперед, там діють в основному підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Російської Федерації, здається, найбільш відоме, щонайменше медійновідоме об'єднання сил та засобів, вони мають просування. І мають просування на рівні тактичного 100-200-300, до 500 метрів на добу, тим не менш тенденція досить загрозлива. Вони зараз намагаються зробити вклинення для того, щоб дістатися на бодай на одній ділянці фронту до лівого берега річки Оскіл, в такий спосіб навпіл розсікаючи нашу оборону. І я думаю, що за нинішніх умов ворог зможе це реалізувати. Єдине, на що я сподіваюсь, чому це може не статися, це на твердження генерала Буданова, що за три тижні у ворога мають виснажитися його наступальні можливості", - зазначив він.

Також військовий експерт наголосив, що попри перекидання російських військ, не вщухає динаміка бойових дій і на Харківщині.

"Що стосується динаміки на півночі Харківської області, то вона там не вщухає, навіть незважаючи на те, що чималу кількість ресурсів з того напрямку ворог перекинув на територію Курської області. Знаю з інсайдерських джерел, що населений пункт Шебекино, це містечко, яке знаходиться на напрямку на Вовчанськ, буквально кишить російськими силами та засобами, уся промислова забудова заповнена вщент російськими вояками, російською оборонною технікою. Туди часто-густо прилітає. В рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей наші громаші відпрацьовують артилерійські завдання з максимальною ефективністю, і ворожа бронетехніка, ворожий особовий склад безпосередньо на території того населеного пункту, а також в його передмісті знищується. Але тим не менш у ворога там ще чимало ресурсів", - сказав він.

Владислав Селезньов вважає, що українським захисникам важливо встояти найближчі три тижні.

"Де б ми з вами не дивились на мапу бойових дій, всюди відбуваються бойові зіткнення: десь вони більш інтенсивні, десь - менш. Але тим не менш три тижні, наступні три тижні мають бути визначальними, бо ворог діє на межі своїх можливостей. Він розуміє, що вікно тих самих можливостей у нього поступово закривається, а отже нам ці три тижні треба вистояти і в тому числі завдячуючи підтримці наших західних партнерів. А це вже, як то кажуть, кейс і президента нашої країни, і дипломатів, і інших наших урядовців, які співпрацюють в рамках різних форматів з нашими закордонними партнерами", - додав експерт.