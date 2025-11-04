У Куп'янську триває зачистка, - заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"
У Куп'янську триває військова операція з метою зачистки міста та перерізання логістики противника
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Олесь Маляревич.
"Працюємо в Куп'янську вже тривалий час. Наразі там триває військова операція. Є завдання перерізати логістику - воно виконується і вже виконано, а також завдання зачистити місто. По результатах буде доповідати командування", - зазначив Маляревич.
Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" нагадав, що раніше ворог перекидав піхотні підрозділи через річку Оскіл і використав трубу газогону, щоб проникнути в Куп'янськ. Тоді їм вдалося просочитися невеликою кількістю підрозділів. І було прийнято рішення не стояти на смерть на окремих позиціях, а розпочати зачистку вже в місті. Наразі декілька підрозділів працюють над цим.
"Тоді окупанти інфільтрувалися серед місцевого населення, і це теж було проблемою, бо дуже важко було визначити - це місцевий чи росіянин. Цю проблему вже подолано, і зачистка триває", - додав Маляревич.
- 3 листопада на російсько-українському фронті зафіксували 163 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 55 штурмів.
