У Куп'янську триває зачистка, - заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Олесь Маляревич.

"Працюємо в Куп'янську вже тривалий час. Наразі там триває військова операція. Є завдання перерізати логістику - воно виконується і вже виконано, а також завдання зачистити місто. По результатах буде доповідати командування", - зазначив Маляревич.

Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" нагадав, що раніше ворог перекидав піхотні підрозділи через річку Оскіл і використав трубу газогону, щоб проникнути в Куп'янськ. Тоді їм вдалося просочитися невеликою кількістю підрозділів. І було прийнято рішення не стояти на смерть на окремих позиціях, а розпочати зачистку вже в місті. Наразі декілька підрозділів працюють над цим.

"Тоді окупанти інфільтрувалися серед місцевого населення, і це теж було проблемою, бо дуже важко було визначити - це місцевий чи росіянин. Цю проблему вже подолано, і зачистка триває", - додав Маляревич.