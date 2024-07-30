У Курську вночі пролунали вибухи: влада заявляє про ракетну атаку

Про це заявив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За його словами, цієї ночі російська ППО начебто знищила 4 українські ракети над Октябрьським та Курчатовським районами.

Очільник регіону закликав містян у разі виявлення осколків збитих ракет звертатися до спецслужб.

Про ракетну небезпеку у Курську Смирнов повідомив у своєму тг-каналі близько 04:00.

Видання з посиланням на місцевих мешканців пише, що над Курськом пролунав вибух приблизно у цей же час. Попередньо спрацювала система ППО

Місцеві жителі розповіли SHOT, що в небі над Курськом після вибуху було видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах в автомобілів спрацювала сигналізація.