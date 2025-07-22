У лавах ЗСУ служать вже близько 9500 засуджених, з них 100 - жінки

Про це повідомляє Державна кримінально-виконавча служба України.

Як зазначається, близько 9,5 тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій, але не всі з них чоловіки.

За даними Служби, 100 жінок, які отримали вироки, нині служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення.

У ДКВС також уточнили, що 55% колишніх засуджених, які потрапили на фронт, відбували покарання у місцях несвободи за майнові злочини. 11% - за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків; 9% - за заподіяння тілесних ушкоджень; 6% - колишні засуджені після скоєння ДТП з потерпілими; 6% засуджених відбували покарання за вбивства.