До лав ЗСУ можуть долучитись до 30% усіх засуджених в Україні, - Мін’юст
До лав Збройних Сил України можуть бути долучені від 20% до 30% від загальної кількості засуджених осіб в країні
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.
За його словами, наразі до лав ЗСУ долучились понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. Зокрема, мобілізувалось 100 жінок.
"Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави”, - заявив Пікалов.
Він також наголосив, що в умовах триваючої агресії РФ це стане важливим резервом для посилення оборонних спроможностей України.
"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але і як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності. Міністерство юстиції та ДКВС тримають це питання на постійному контролі, забезпечуючи прозорість та об'єктивність розгляду кожної заяви", - додав заступник міністра юстиції.
Він додав, що загальна чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні становить 37 тисяч. Водночас не всі засуджені та ув’язнені підпадають під необхідні критерії за станом здоров’я чи статтями, за якими вони відбувають покарання у місцях несвободи.
"Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ - ред.) - за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% - засуджені за майнові злочини, 11% - це стаття про незаконний обіг наркотиків", - підкреслив Пікалов.
- Нагадаємо, 17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ.
- Станом на початок квітня понад 8 тисяч колишніх засуджених поповнили лави Збройних Сил України. Ще близько 900 заяв наразі розглядаються.
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