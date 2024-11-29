У Ленінградській області партизани "Атеш" закликали працівників військкоматів до співпраці

Про це "Атеш" пише у Telegram.

Активісти організували масштабну агітацію у Виборзі, Гатчині, Всеволожську та Тихвіні Леніградської області РФ. Представники руху спротиву закликають співробітників військкоматів та силових органів вступити до "Атеш".

"Ми розклеїли сотні листівок біля будинків правоохоронців. Знаємо, що серед них чимало людей, які втомились бути інструментом путінської машини репресій та готові боротися за правду. Такі люди можуть відіграти ключову роль у зупиненні злочинного режиму. Наші спільники на цих посадах вже допомагають зривати плани Кремля, надаючи важливу інформацію та саботуючи дії режиму", - йдеться у повідомленні.