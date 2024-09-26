У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки РФ на Одесу 20 вересня
У середу, 25 вересня, у лікарні помер 58-річний чоловік, який постраждав внаслідок російського ракетного удару по Одесі 20 вересня
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, вчора в лікарні помер один із поранених внаслідок російської атаки на Одесу 20 вересня.
"Чоловіку було 58 років. Щирі співчуття родині та близьким", - повідомив Кіпер.
- 20 вересня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. За попередньою інформацією, було використано ракети "Іскандер-М". Тоді постраждали 4 людини.
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