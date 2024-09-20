Росіяни здійснили ракетний удар по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранені

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", - зазначив він.

За словами Кіпера, унаслідок ворожої атаки було поранено 4 цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

"Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття", - нагадав очільник ОДА.