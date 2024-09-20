Росіяни здійснили ракетний удар по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранені
У суботу, 20 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Одесі. За попередньою інформацією, було використано ракети "Іскандер-М". Є поранені
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.
"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", - зазначив він.
За словами Кіпера, унаслідок ворожої атаки було поранено 4 цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
"Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття", - нагадав очільник ОДА.
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Удень 20 вересня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Костянтинівки Донецької області, внаслідок чого дістали поранення цивільні.
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