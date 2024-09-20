Окупанти здійснили артобстріл Костянтинівки: поранено 5 цивільних

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 20 вересня 2024 року ЗС РФ обстріляли м. Костянтинівка. За попередніми даними, окупанти завдали удару по населеному пункту з артилерії. Внаслідок влучання засобів ураження дістали тілесні ушкодження п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що d потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.



Також там зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електропередачі й газогін.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).