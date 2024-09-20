Окупанти здійснили артобстріл Костянтинівки: поранено 5 цивільних
Удень 20 вересня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Костянтинівки Донецької області, внаслідок чого дістали поранення цивільні
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"За даними слідства, 20 вересня 2024 року ЗС РФ обстріляли м. Костянтинівка. За попередніми даними, окупанти завдали удару по населеному пункту з артилерії. Внаслідок влучання засобів ураження дістали тілесні ушкодження п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що d потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.
Також там зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електропередачі й газогін.
Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 13 вересня РФ атакувала Костянтинівку трьома авіабомбами "КАБ-250" з модулями УМПК. Також загарбники застосували артилерію. Через це у місті загинула цивільна особа.
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