У лікарні помер чоловік, поранений під час удару РФ по Одесі 18 листопада
Через російський удар "іскандером" по Одесі 18 листопада 2024 року кількість загиблих збільшилася до 11. У лікарні помер постраждалий чоловік
Про це повідомляє міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими. Мої щирі співчуття родині та близьким…", - написав мер міста.
Так, кількість загиблих через ворожий ракетний удар збільшилася до 11.
- Російські окупанти 18 листопада атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку збила ППО. Збита ракета впала в житловий сектор Приморського району, Внаслідок удару загинули 11 людей, відомо про 54 постраждалих. У місті 19 листопада оголосили днем жалоби.
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