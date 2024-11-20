У лікарні помер чоловік, поранений під час удару РФ по Одесі 18 листопада

Про це повідомляє міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими. Мої щирі співчуття родині та близьким…", - написав мер міста.

Так, кількість загиблих через ворожий ракетний удар збільшилася до 11.