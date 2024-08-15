У лікарні помер волонтер Владислав Завтур, поранений під час атаки дрона в Херсоні
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона 14 серпня в лікарні помер волонтер благодійного фонду "Маві Хіляль Україна" Владислав Завтур. Ще один волонтер, Андрій Студинський, загинув учора на місці
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Одразу двох волонтерів утратив благодійний фонд "Маві Хіляль Україна". Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада", - йдеться у повідомленні.
Мрочко повідомив, що 14 серпня, коли волонтери розливали безплатну воду херсонцям, російські війська атакували з дрона Дніпровський район міста. Внаслідок обстрілу водій Андрій Студинський загинув на місці, 61-річний Владислав Завтур помер за кілька годин у лікарні.
За словами начальника МВА, ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також вони розпочали програму з забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.
"Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовилися допомагати через постійну небезпеку. Але рашисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо всім, хто, ризикуючи власним життям, продовжує підтримувати незламних херсонців", - додав Мрочко.
- Із самого ранку середи, 14 серпня, російські війська завдавали ударів по Херсону та передмістю. Унаслідок обстрілів населених пунктів поранень зазнали 9 людей.
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