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У лікарні помер волонтер Владислав Завтур, поранений під час атаки дрона в Херсоні

Юлія Лаврук
15 серпня, 2024 четвер
12:04
Війна з Росією

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона 14 серпня в лікарні помер волонтер благодійного фонду "Маві Хіляль Україна" Владислав Завтур. Ще один волонтер, Андрій Студинський, загинув учора на місці

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Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Одразу двох волонтерів утратив благодійний фонд "Маві Хіляль Україна". Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада", - йдеться у повідомленні.

Мрочко повідомив, що 14 серпня, коли волонтери розливали безплатну воду херсонцям, російські війська атакували з дрона Дніпровський район міста. Внаслідок обстрілу водій Андрій Студинський загинув на місці, 61-річний Владислав Завтур помер за кілька годин у лікарні.

За словами начальника МВА, ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також вони розпочали програму з забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу. 

"Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовилися допомагати через постійну небезпеку. Але рашисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо всім, хто, ризикуючи власним життям, продовжує підтримувати незламних херсонців", - додав Мрочко.

  • Із самого ранку середи, 14 серпня, російські війська завдавали ударів по Херсону та передмістю. Унаслідок обстрілів населених пунктів поранень зазнали 9 людей.

Теги:
Україна
волонтери
російська армія
Херсон
окупанти
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