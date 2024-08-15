У лікарні помер волонтер Владислав Завтур, поранений під час атаки дрона в Херсоні

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Одразу двох волонтерів утратив благодійний фонд "Маві Хіляль Україна". Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада", - йдеться у повідомленні.

Мрочко повідомив, що 14 серпня, коли волонтери розливали безплатну воду херсонцям, російські війська атакували з дрона Дніпровський район міста. Внаслідок обстрілу водій Андрій Студинський загинув на місці, 61-річний Владислав Завтур помер за кілька годин у лікарні.

За словами начальника МВА, ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також вони розпочали програму з забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

"Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовилися допомагати через постійну небезпеку. Але рашисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо всім, хто, ризикуючи власним життям, продовжує підтримувати незламних херсонців", - додав Мрочко.