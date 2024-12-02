У листопаді армія РФ втратила понад 35 тис. військових на сході України, - ОСУВ "Хортиця"

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

"Колосальний за кількістю втрат - це листопад і, зокрема, в нашій операційній зоні ворог зазнав втрат - це понад 35 тис. за місяць", - заявив він.

За словами Волошина, окупанти, як і раніше, проводять штурми малими групами без великої кількості бронетехніки.

Також речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що минулого тижня у зоні відповідальності угруповання РФ здійснила 1156 штурмів.

"Наразі ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" залишається контрольованою Силами оборони, хоч вона і напружена. Майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії. Звісно, що обстановка динамічно змінюється. Мушу зазначити, що минулого тижня в нашій зоні відповідальності ворог провів 1156 штурмів. Це дещо більше порівняно з попереднім тижнем, тоді була 921 ворожа атака", - сказав він.