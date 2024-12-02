У листопаді армія РФ втратила понад 35 тис. військових на сході України, - ОСУВ "Хортиця"
За минулий місяць російська окупаційна армія втратила понад 35 тис. військових на сході України. Ворог продовжує здійснювати штурми малими групами без залучення великої кількості бронетехніки
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.
"Колосальний за кількістю втрат - це листопад і, зокрема, в нашій операційній зоні ворог зазнав втрат - це понад 35 тис. за місяць", - заявив він.
За словами Волошина, окупанти, як і раніше, проводять штурми малими групами без великої кількості бронетехніки.
Також речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що минулого тижня у зоні відповідальності угруповання РФ здійснила 1156 штурмів.
"Наразі ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" залишається контрольованою Силами оборони, хоч вона і напружена. Майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії. Звісно, що обстановка динамічно змінюється. Мушу зазначити, що минулого тижня в нашій зоні відповідальності ворог провів 1156 штурмів. Це дещо більше порівняно з попереднім тижнем, тоді була 921 ворожа атака", - сказав він.
- 29 листопада повідомлялось, що на сході України російська армія зосереджує свої основні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, по всій лінії фронту тривають бої, а обстановка динамічно змінюється.
- Актуальне
- Важливе