У листопаді в Україні через війну загинули 165 цивільних, з них 8 дітей
Впродовж листопада в Україні через російську агресію загинули 165 цивільних, з них 8 дітей. Також серед 887 поранених цього місяця – 57 дітей
Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Там зазначили, що кількість жертв цього місяця значно вища, ніж у листопаді 2023 року – 113 загиблих і 363 поранених.
"Переважна більшість жертв серед цивільного населення (93%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (97,5%) сталися на території підконтрольній Україні", – йдеться в документі.
За даними ООН, 65 українців загинули і 372 отримали поранення внаслідок використання росіянами далекобійної зброї (ракет і боєприпасів). Жертви серед цивільного населення від ракет і некерованих боєприпасів були зафіксовані в 11 регіонах України.
В ООН додали, що на Херсонщині через атаки дронів майже щодня гинули та отримували поранення цивільні українці.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 12 340 цивільних, ще 27 836 – отримали різного ступеня поранення.
- Моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною РФ.
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