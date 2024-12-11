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У листопаді в Україні через війну загинули 165 цивільних, з них 8 дітей

Юлія Лаврук
11 грудня, 2024 середа
16:21
Війна з Росією діти війна

Впродовж листопада в Україні через російську агресію загинули 165 цивільних, з них 8 дітей. Також серед 887 поранених цього місяця – 57 дітей

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Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Там зазначили, що кількість жертв цього місяця значно вища, ніж у листопаді 2023 року – 113 загиблих і 363 поранених.

"Переважна більшість жертв серед цивільного населення (93%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (97,5%) сталися на території підконтрольній Україні", – йдеться в документі.

За даними ООН, 65 українців загинули і 372 отримали поранення внаслідок використання росіянами далекобійної зброї (ракет і боєприпасів). Жертви серед цивільного населення від ракет і некерованих боєприпасів були зафіксовані в 11 регіонах України.

В ООН додали, що на Херсонщині через атаки дронів майже щодня гинули та отримували поранення цивільні українці.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 12 340 цивільних, ще 27 836 – отримали різного ступеня поранення.

  • Моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною РФ.
Теги:
Новини
Україна
ООН
російська армія
окупанти
безпілотник
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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