У листопаді в Україні через війну загинули 165 цивільних, з них 8 дітей

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Там зазначили, що кількість жертв цього місяця значно вища, ніж у листопаді 2023 року – 113 загиблих і 363 поранених.

"Переважна більшість жертв серед цивільного населення (93%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (97,5%) сталися на території підконтрольній Україні", – йдеться в документі.

За даними ООН, 65 українців загинули і 372 отримали поранення внаслідок використання росіянами далекобійної зброї (ракет і боєприпасів). Жертви серед цивільного населення від ракет і некерованих боєприпасів були зафіксовані в 11 регіонах України.

В ООН додали, що на Херсонщині через атаки дронів майже щодня гинули та отримували поранення цивільні українці.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 12 340 цивільних, ще 27 836 – отримали різного ступеня поранення.