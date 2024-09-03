У Маріуполі скоїли замах на окупаційного чиновника Носенка: він у важкому стані, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області невідомі здійснили замах на колаборанта Олега Носенка, який очолював створену російськими загарбниками "Маріупольську раду"
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, Носенко отримав черепно-мозкову травму після удару "тупим предметом у ділянку потилиці".
Наразі зрадник перебуває в реанімації у важкому стані.
"Вірогідність приєднання до Кобзона – велика", - зазначив Андрющенко.
Він також додав, що "тупий предмет" – звичайна цеглина в потилицю, якою колаборанта вдарили по вулиці Спортивній "зі всією маріупольською люттю".
"Все лише починається", - підкреслив радник мера Маріуполя.
- Також 16 квітня на тимчасово окупованій частині Запорізької області вдалося підірвати російського псевдодепутата.
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