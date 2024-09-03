У Маріуполі скоїли замах на окупаційного чиновника Носенка: він у важкому стані, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Носенко отримав черепно-мозкову травму після удару "тупим предметом у ділянку потилиці".

Наразі зрадник перебуває в реанімації у важкому стані.

"Вірогідність приєднання до Кобзона – велика", - зазначив Андрющенко.

Він також додав, що "тупий предмет" – звичайна цеглина в потилицю, якою колаборанта вдарили по вулиці Спортивній "зі всією маріупольською люттю".

"Все лише починається", - підкреслив радник мера Маріуполя.