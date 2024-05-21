У Мелітополі окупанти не видають шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів, - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області псевдовлада заборонила видачу шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Активісти руху встановили, що росіяни дали вказівку школам не видавати атестати про середню освіту, якщо у випускника або членів його сім'ї відсутній російський паспорт.
"Це вкотре доводить, що окупанти готові на все, щоб якомога більше жителів отримали паспорт країни-терориста для збільшення їх потенційного мобілізаційного резерву!" - кажуть у "Жовтій стрічці".
- 1 травня стало відомо, російські загарбники насильно змушують школярів у тимчасово окупованих містах Мелітополь, що в Запорізькій області, й Генічеськ на Херсонщині надягати "георгіївські стрічки", а в разі відмови - погрожують дітям і батькам.
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