У Мелітополі окупанти не видають шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Активісти руху встановили, що росіяни дали вказівку школам не видавати атестати про середню освіту, якщо у випускника або членів його сім'ї відсутній російський паспорт.

"Це вкотре доводить, що окупанти готові на все, щоб якомога більше жителів отримали паспорт країни-терориста для збільшення їх потенційного мобілізаційного резерву!" - кажуть у "Жовтій стрічці".