Росіяни змушують школярів у Мелітополі й Генічеську носити "георгіївські стрічки", - "Жовта стрічка"
Російські загарбники насильно змушують школярів у тимчасово окупованих містах Мелітополі, що в Запорізькій області, й Генічеську на Херсощині надягати "георгіївські стрічки", а в разі відмови - погрожують дітям та батькам
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про випадки тиску на школярів та їхніх батьків у тимчасово окупованих Генічеську та Мелітополі", - йдеться в матеріалі.
За їхніми словами, відомо про випадки в тимчасово окупованих містах, коли росіяни тиснуть на учнів шкіл, аби ті носили "георгіївські стрічки". Якщо дитина відмовляється зробити це - ворог погрожує не видати атестат, а її батькам - "підвалом".
- 1 травня стало відомо, щов тимчасово окупованій Луганській області росіяни погрожують не віддавати батькам новонароджених немовлят за відсутності російського паспорта.
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