Росіяни змушують школярів у Мелітополі й Генічеську носити "георгіївські стрічки", - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про випадки тиску на школярів та їхніх батьків у тимчасово окупованих Генічеську та Мелітополі", - йдеться в матеріалі.

За їхніми словами, відомо про випадки в тимчасово окупованих містах, коли росіяни тиснуть на учнів шкіл, аби ті носили "георгіївські стрічки". Якщо дитина відмовляється зробити це - ворог погрожує не видати атестат, а її батькам - "підвалом".