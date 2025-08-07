Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії

У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії

Олена Будько
7 серпня, 2025 четвер
09:45
Війна з Росією Interflex

Понад 56 тисяч українських військових пройшли вишколи у Великій Британії від 2022 року в межах операції Interflex, частково – під керівництвом нідерландських інструкторів

Зміст

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"У рамках операції Interflex я спостерігаю за цими важливими навчальними заходами та спілкуюся з інструкторами та новими рекрутами. Я глибоко вражений мужністю українців і професіоналізмом наших інструкторів", – написав Брекельманс у соцмережі Х після особистого ознайомлення з навчаннями в середу, 6 серпня.

Interflex

фото: www.defensie.nl

 

Як зазначено на сайті міноборони Нідерландів, від 2022 року у Великій Британії пройшли навчання понад 56 тисяч українських воїнів. Їх навчали основ військових навичок, а інструкторами були, з-поміж інших, і нідерландські солдати.

"Історії, які я почув сьогодні, справили глибоке враження, – сказав міністр. – Я бачу це в очах українців, з якими розмовляв: вони борються за свою країну та ризикують усім. Коли розмовляю з цими людьми, це відчуття залишається зі мною. Це також доволі інтенсивно для наших військових, але неймовірно важливо мати змогу навчати українців і підвищувати їхню ефективність і шанси на полі бою. У такий спосіб ми продовжуємо невпинно підтримувати Україну. Існує потреба не лише у зброї, а й у навчених солдатах. І саме це ми робимо в операції "Інферфлекс".

Interflex

фото: www.defensie.nl

 

Брекельманс наголосив що підтримка України – це не лише моральний обов’язок його країни, а й інвестиція у власну безпеку. Він переконаний, що Росія становить загрозу для всієї Європи, а отже, і для Нідерландів. І що сильнішою є позиція Росії в Україні, то більша ця загроза.

У міноборони Нідерландів розповіли, що вишколи тривають по сім тижнів. Українці підвищують вправність у стрільбі, а крім того, навчання включає тактичну підготовку, теорію зброї, медичну допомогу та міжнародне гуманітарне право. Військові тренуються в окопах і в міських умовах. Також вони вчаться поводитися з вибухівкою та кіберзагрозами, працювати під загрозою дронів.

Interflex

фото: www.defensie.nl

 

Навчальна програма під керівництвом Великої Британії є найбільшою індивідуальною військовою навчальною місією для українських солдатів. Нідерланди надають своїх інструкторів для вишколів з кінця 2022 року.

  • Операція "Інтерфлекс" (Interflex) – багатонаціональна. Крім Нідерландів і Великої Британії, внесок у неї роблять Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Нідерланди
військові
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
путін Віткофф
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
"Було досягнуто значного прогресу": Трамп після переговорів Віткоффа й Путіна
Автор Дар'я Тарасова
4 серпня, 2025 понедiлок
"F1 Фільм" став найкасовішою стрічкою в карʼєрі Бреда Пітта
На фото: Дженна Ортега в серіалі "Венсдей"
Автор Дар'я Тарасова
6 серпня, 2025 середа
На Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
10:55
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
10:48
Ексклюзив
"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон
10:43
Володимир Зеленський
"Обговорити ключові деталі": Зеленський запланував низку розмов з партнерами щодо мирного процесу
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштує євро й долар в обмінниках
09:55
Аналітика
Путін згадав про "Орєшнік", Трамп відправив ядерні субмарини: що це означає для світу та України
09:54
Російська дезінформація
Роспропаганда ширить фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська, - ЦПД
09:47
НПЗ
У Росії після атаки БПЛА загорівся Афіпський НПЗ, у Волгоградській області – залізнична станція. Затримуються поїзди
09:35
інфляція, ціни
Пишний розповів, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
09:27
Ексклюзив
ЗСУ
"Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:48
Мьин Све
У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
08:35
Ексклюзив
Білий Дім
Росія вже не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує, - журналістка Ульяновська про зустріч Віткоффа з Путіним
08:20
Ексклюзив
Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку
08:15
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 атак
08:02
OPINION
Чи може американський президент змусити Росію зупинитися
07:59
вертоліт гелікоптер Eurocopter Panther
У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри
07:33
Apple iPhone 15
Apple інвестує у США додаткові $100 млрд на тлі тиску з боку Трампа
06:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 47 артисистем і 4 танки
06:19
військові США
У США затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі секретної інформації про танк Abrams Росії
05:30
Марко Рубіо
Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
01:27
Дональд Трамп
"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом
00:21
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
6 серпня
23:57
китай карантин
У Китаї поширюється вірус чикунгунья, що передається через укуси комарів
22:47
Словенія
Словенія запровадила заборону на імпорт "з окупованих Ізраїлем територій"
22:42
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це не жест РФ у бік Трампа, а намагання зберегти залишки свого ВПК, - Снєгирьов
22:34
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч з ним і Зеленським, - NYT
22:31
Ексклюзив
Сергій Таран
Перемовини між Віткоффом і Путіним були радше ритуальними, - політолог Таран
22:17
Оновлено
У Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк
22:02
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
21:48
Поліція США
На військовій базі у США сталася стрілянина, п’ятеро солдатів дістали поранення
21:41
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Адміністрація Трампа змінила розуміння того, що відбувається: нардепка Климпуш-Цинцадзе про мита щодо Індії
21:23
Оновлено
Зеленський Трамп
"Війна має завершитись": Зеленський і Трамп поговорили телефоном за участі європейських лідерів "про озвучене в Москві"
21:16
Пропаганда РФ поширює фейкове звернення від імені українських військовополонених нібито про несправедливий "відбір" для обмінів, - ЦПД
21:16
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Бойову цифрову систему DELTA офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони
20:29
Фільми про Білий дім
Вашингтон усе ще планує запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV