У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"У рамках операції Interflex я спостерігаю за цими важливими навчальними заходами та спілкуюся з інструкторами та новими рекрутами. Я глибоко вражений мужністю українців і професіоналізмом наших інструкторів", – написав Брекельманс у соцмережі Х після особистого ознайомлення з навчаннями в середу, 6 серпня.

фото: www.defensie.nl

Як зазначено на сайті міноборони Нідерландів, від 2022 року у Великій Британії пройшли навчання понад 56 тисяч українських воїнів. Їх навчали основ військових навичок, а інструкторами були, з-поміж інших, і нідерландські солдати.

"Історії, які я почув сьогодні, справили глибоке враження, – сказав міністр. – Я бачу це в очах українців, з якими розмовляв: вони борються за свою країну та ризикують усім. Коли розмовляю з цими людьми, це відчуття залишається зі мною. Це також доволі інтенсивно для наших військових, але неймовірно важливо мати змогу навчати українців і підвищувати їхню ефективність і шанси на полі бою. У такий спосіб ми продовжуємо невпинно підтримувати Україну. Існує потреба не лише у зброї, а й у навчених солдатах. І саме це ми робимо в операції "Інферфлекс".

фото: www.defensie.nl

Брекельманс наголосив що підтримка України – це не лише моральний обов’язок його країни, а й інвестиція у власну безпеку. Він переконаний, що Росія становить загрозу для всієї Європи, а отже, і для Нідерландів. І що сильнішою є позиція Росії в Україні, то більша ця загроза.

У міноборони Нідерландів розповіли, що вишколи тривають по сім тижнів. Українці підвищують вправність у стрільбі, а крім того, навчання включає тактичну підготовку, теорію зброї, медичну допомогу та міжнародне гуманітарне право. Військові тренуються в окопах і в міських умовах. Також вони вчаться поводитися з вибухівкою та кіберзагрозами, працювати під загрозою дронів.

фото: www.defensie.nl

Навчальна програма під керівництвом Великої Британії є найбільшою індивідуальною військовою навчальною місією для українських солдатів. Нідерланди надають своїх інструкторів для вишколів з кінця 2022 року.