У Молдові не підтвердили інформацію про проліт російської ракети над своєю територією

Про це пише NewsMaker.

"З приводу інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови", - повідомила прикордонна поліція.

Водночас там додали, що патрулі на КПП "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" повідомили про те, що чули щонайменше три вибухи на території України.