У Молдові не підтвердили інформацію про проліт російської ракети над своєю територією
Прикордонна поліція Молдови не зафіксувала присутність російської ракети над територією своєї країни
Про це пише NewsMaker.
"З приводу інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови", - повідомила прикордонна поліція.
Водночас там додали, що патрулі на КПП "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" повідомили про те, що чули щонайменше три вибухи на території України.
- Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Більше про атаку читайте тут!
- Російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 "шахедів" і 26 ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.47
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе