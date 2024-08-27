У Molfar розповіли про елітних російських вбивць зі спецпідрозділу "Сенеж": у липні ЗСУ ліквідували їхню ДРГ

Про фіксацію жорстоких дій російських військових на кордоні України пишуть у Molfar, передає Еспресо.

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Як осінтерам розповіло джерело у спецслужбах, всередині "Сенежу" є "обряд кровʼю" після випускного — вони як учасники ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп) заходять на територію України й мають "принести вбитого" українця. Якщо не вдається "принести" військового, то "беруть цивільного".

Елітні вбивці розстрілюють цивільних українців

Валентина Андрушко (імʼя змінено з міркувань безпеки) із села Костобобрів (що з 1 км від кордону з Росією) 10 січня 2024 року втратила чоловіка під час однієї з атак "Сенежу".

"Він поїхав відвезти нашого сина до госпіталю. Було рано, ще темно. Я чекала, коли він повернеться, але його не було. Телефон не відповідав, а на вулиці лунали обстріли. Я знала, що сталося щось страшне, ще до того, як це підтвердили. Його машина була повністю розстріляна. На ньому живого місця не залишилося", — Валентина, жителька прикордонного з Росією села

Тепер Валентина живе одна у своєму будинку. Обидва її сини зараз служать у Збройних силах України. Жінка переконана, що у загибелі чоловіка винуваті саме росіяни. Вони ведуть невибіркові обстріли та здійснюють “вилазки” на українську територію.

"Ми з працівниками лагодили електромережу на околиці села, коли почули, що наближається FPV. Розійшлися, щоб не стати мішенню. Щоб не було скупчення людей. Це врятувало нам життя. Коли повернулися — наш службовий автомобіль горів", — розповідає Андрій Ірха, староста села Грем'яч

Це лише кілька із тих численних випадків, з якими щодня стикаються жителі українських прикордонних сіл. Вони живуть у постійному очікуванні нових атак — не знаючи, коли російський дрон з'явиться на горизонті, або коли чергова диверсійно-розвідувальна група спробує прорватися через кордон.

Українські спецслужби полюють за терористичним російським спецпідрозділом

Українські спецслужби вже понад рік намагаються вполювати військових "Сенежу", оскільки ці спецпризначенці вважаються надсекретними та небезпечними.

Ліквідація російських військових "Сенежу" українськими спецслужбами — наслідок кропіткої та складної роботи, методами якими ми, звісно ж, поділитися не можемо.

До того, як стало відомо у серпні про ліквідованих із “Сенежу”, місяцем раніше українські спецслужби ліквідували "уродженця бурятського села" Афанасьєва Івана. Але тоді українським спецслужбам не вдалося отримати тіло ліквідованого.

Як розповідає нам джерело у спецслужбах, українські військові прочісували одну з ділянок лісу на Чернігівщині й наткнулися на ДРГ, що сиділа там у засідці. Внаслідок ближнього бою — 300 та 200-ті з російського ДРГ. Згодом росіяни підтвердили факт ліквідації майора Афанасьєва із "Сенежу".

Хто такі "Сенеж"

У березні 1999 року в Московській області було створено 322-й центр підготовки фахівців ГРУ (в/ч 92154), що пізніше стало більш відоме як Центр спеціального призначення "Сенеж". У 2009 році на базі "Сенежу" було створено Управління спеціальних операцій, підпорядковане начальнику Генштабу ЗС Росії (нині — Валерію Герасимову). "Сенеж" — вважається одним з елітних підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) Російської Федерації.

Центр підготовки "Сенеж" базується в Московській області (військова частина 99450) і включає як бойовий підрозділ, так і навчальний центр для підготовки військовослужбовців. Подібні центри нині існують у Кубинці (Московська область) та Севастополі (тимчасово окупований Крим).

З того, що самі росіяни пишуть у своїх медіа про "Сенеж", можна відзначити такі напрями діяльності цього підрозділу.

Глибока розвідка — збір інформації в тилу (тобто у випадку російсько-української війни вони можуть проникати за лінію фронту, щоб спробувати здобути інформацію про ЗСУ). Дії в тилу — у контексті російсько-української війни "Сенеж" можуть здійснювати атаки на логістичні лінії, комунікації, командні пункти тощо.

Диверсії — знищення об’єктів інфраструктури, виконання спецзавдань на кшталт психологічних операцій, спроби деморалізації військ або місцевого населення.

Якщо коротко — це напівсекретний та елітний підрозділ. На YouTube-каналі російських ССО є декілька відео, присвячених саме підрозділу "Сенеж". Відомо, що вони залучені в “операції”, наприклад у Сирії. Там "Сенеж" проводили локальні спеціальні операції, включаючи наведення авіаударів, тренування військ Башара Асада та диверсійні завдання за лінією фронту. Під час сирійської кампанії ССО проводили операції з високоточної ліквідації важливих цілей і здійснювали диверсії.

Окупований Крим. "Сенеж" діяли без офіційної ідентифікації як “зелені чоловічки”, що створило передумови анексії півострова Росією. Існує припущення, що вони також діяли у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Прикордоння Харківської та Сумської областей. У 2023 році підрозділ "Сенеж" перекинули до Бєлгородської області через активізацію партизанського руху на цій території. Основним завданням підрозділу було проведення антисаботажних операцій та охорона прикордонних районів.

Загалом, групи, такі як "Сенеж", займаються диверсіями та розвідкою. У 2023 році було підтверджено близько 60 випадків, коли російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорвати кордон. Один з випадків — спроба проникнення у Харківській області, яка межує з Бєлгородською областю РФ. Саме там у 2023 році базувалися спецпризначенці "Сенеж".

Одна з розвідувально-диверсійних операцій завершилася смертю 5 представників "Сенеж" 28 липня 2024 року.

Ліквідація бійців "Сенеж": ким вони були?

На початку серпня цього року в мережі зʼявилась інформація про ліквідованих бійців російського "Сенежу".

Пʼятеро росіян, які повʼязані із "Сенежем", були ліквідовані під час бойових дій на Чернігівщині у липні 2024 року. Усі вони мали офіцерські посади. Далі називаємо імена 200-их військових ССО "Сенеж".

У ході розслідування виявлено групу в російській соцмережі VK, де зібрані прихильники ССО РФ, та, ймовірно, деякі учасники цього підрозділу.

Ларіонов В’ячеслав Андрійович (рос. — Ларионов Вячеслав Андреевич)

Контакти:

VK (Deleted), +79220719953, [email protected], [email protected]

Документи:

Паспорт 1: 7108687897, паспорт 2: 7114136924, ІПН: 721902574261.

Відома адреса: "поселок Андрюшино Тюменской области Нижнетавдинский район, ул. Механизаторов, 9 – кв. 1". у 2018 жив у Калінінському районі м. Тюмень. Інша віідома адреса у московській області: м. Солнечногорск, вул. Красная, 176.

Народився 12.05.1995. Ліквідований 28.07.2024. Співробітник 1 управління (спеціальних операцій) 2 відділу 3 групи 322 Центру спеціальних операцій ГУ ГШ ЗС рф (в/ч 92154). Заступник командира групи, позивний “Рубін”, військове звання – капітан. Був ліквідований 28 липня 2024 — у складі групи спеціалістів 322 Центру спеціальних операцій “Сенеж” потрапив у засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області.

Поспєлов Андрій Іванович (рос. — Поспелов Андрей Иванович)

Контакти:

VK (del), OK, +79253431174 , +79773187016, [email protected].

Документи:

Паспорт: 1908591276, ІПН: 3502001420;

Відома адреса: Московська область, місто Солнечногорськ, вулиця Військове містечко 53, корпус 2, кв. 92.

Дата народження — 20.03.1988. Згідно з інсайдом, був старшим спеціалістом відділу (спеціальних операцій), мав військове звання майор та позивний "Раптор". Був ліквідований 28 липня 2024, у складі групи спеціалістів 322 Центру спеціальних операцій "Сенеж" потрапив у засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області.

Асанов Михайло Олександрович (рос. — Асанов Михаил Александрович)

Контакти:

VK1 (del, proof), VK (proof), [email protected], [email protected], +79199587721, +79803789035, +79199513763, TG id: 431730742, MapMyFitness (1, 2).

Документи:

7109711636, ІПН: 720411383739, СНІОР: 14010854607;

Відомі адреси: Тюмень вулиця Червішевський тракт будинок 35 квартира 140, Московська область, Солнечногорськ, вулиця Рекінцо-2, будинок 4 квартира 22.

Народився — 07.07.1989. Мав військове звання майор та позивний "Гуннар". Ліквідований 28 липня 2024,у складі групи спеціалістів 322 Центру спеціальних операцій “Сенеж” потрапив у засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області. Згідно з інсайдом, у 2018 отримував дохід у розмірі 65k rub від ВЧ 1219. У TG є учасником чатів "ВелоСтрана", "Minimal/Techno/Deep" та "WARZONE CHAT", цікавився електронною музикою, комп’ютерними іграми, політикою, військовими конфліктами, книгами, новинами та спортом.

Солдаткін Віктор Юрійович (рос. — Солдаткин Виктор Юрьевич)

Контакти:

VK, [email protected] (proof), +79175976001, +79260001487, 79103158032

Документи:

паспорт: 3809683543, ІПН: 463241518315, СНІОР: 16624296380;

Володів авто АUDI А6 2016 (# А602НА750 / VIN WАUZZZ4G5GN135543);

Відомі адреси: Курськ, вул. К. Маркса .б. 65-А, кв.12.

Має картку МТС Банку — 5246029189530761.

Народився 08.06.1996. За інсайдом, приблизно у 2019 році працював або навчався у РВВДКУ (Рязанське вище повітрянодесантне командне училище). Мав військове звання капітан та позивний "Солдат". Ліквідований на Чернігівщині у липні 2024.

Головченко Валерій Олександрович (рос. — Головченко Валерий Александрович)

Контакти:

+79605710498, [email protected] (proof), +79106108479, +79152209945, Inst, Inst2

Документи: СНІОР: 16615900671, ІПН: 222110609439, паспорт: 0116256772, водійське посвідчення: 6233599568.

Відомі адреси: Алтайський край, Барнаул, вул. Петрова А., буд. 118, кв. 78

Алтайський край, Барнаул, вул. Північно-Західна, буд. 62, кв. 316. На 2021 був зареєстрований за адресою: 141501, Солнечногорськ, Військове Містечко, буд. 53.

На 2018 власник авто Nissan Teana 2011 (# М861КО799 / VIN Z8NВВUJ32ВS015020).

Був власником авто Toyota Camry 2021 (# М890РС790/ VIN XW7B13HK20S219911), адреса проживання на той момент: Московська область, м. Солнечногорськ, с. Редіно, квартал комплексної забудови Сенеж.

Народився 19.02.1996. Згідно з інсайдом, мав військове звання старшого лейтенанта та позивний "Вал". Займався фотографією та мотоспортом. Ліквідований 28 липня 2024 — у складі групи спеціалістів 322 Центру спеціальних операцій "Сенеж" потрапив у засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області. У 2021 мав адміністративний борг 0.5k руб.

До центру "Сенеж" набирають військових з армійського спецпризначення та розвідувальних підрозділів. Попри свою непублічність, "Сенеж" — елітний підрозділ РФ. Їхні операції залишають по собі руйнування та смерть, і найчастіше від їхніх дій страждають саме цивільні, які живуть у прикордонні. Відтак можна говорити про терористичний характер їхніх дій.

Аналітики Molfar продовжують працювати над пошуком інформації про причетних до цього угруповання. За оцінкою фахівців Molfar, у "Сенежі" сотні військових.