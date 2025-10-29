У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник директора компанії-виробника РЕБ, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

"Україна зараз робить усе можливе для того, щоб збільшити кількість засобів ураження, які можуть діяти на відстані, створюючи певні проблеми РФ. Але окрім створення емоційних проблем, треба говорити й про можливість ударів по важливих об'єктах", - зазначив Храпчинський.

За словами офіцера Повітряних сил у резерві, у Москві розташовано щонайменше два критично важливі підприємства, які потребують знищення. По-перше, це "Тактичне ракетне озброєння", яке виробляє більшість ракет класу Х-101, Х-555, Х-69 та Х-59. Варто зазначити, що Х-69 — це модернізована ракета, яку зараз активно застосовує тактична авіація ворога у східних регіонах України. По-друге, це підприємство "Жуковський", де відбувається ремонт російських Т-95МС.

"Отже, існує потреба в ударах по цих об'єктах, і важливо попередньо перевірити протиповітряну оборону РФ. Деякі OSINTери відкрили можливість подивитися на всі засоби протиповітряної оборони, розташовані в московському регіоні, навіть з точними координатами. Це допоможе свого часу здійснити дії на кшталт операції "Павутина", коли можна буде розмістити більше систем радіолокації та осліпити можливості виявляти будь-яку загрозу з нашого боку", - резюмував Храпчинський.