"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
Американська розвідка не бачить ознак готовності Росії йти на компроміс у війні проти України, додавши, що диктатор Володимир Путін налаштований перемагати на полі бою
Про це пише NBC News.
Високопоставлені чиновники США із посиланням на аналіз розвідки розповіли телеканалу, що Путін нині більш рішучий, ніж будь-коли, продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою. Водночас американська розвідка не фіксує ознак з боку Москви йти на компроміс.
Також співрозмовники додають: вважається, що зараз керівник Кремля займає агресивнішу позицію у контексті війни проти України.
Читайте також: Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
Раніше Путін заявив про завершення випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе