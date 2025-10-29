"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру

Високопоставлені чиновники США із посиланням на аналіз розвідки розповіли телеканалу, що Путін нині більш рішучий, ніж будь-коли, продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою. Водночас американська розвідка не фіксує ознак з боку Москви йти на компроміс.