Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією "Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру

"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру

Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
05:53
Війна з Росією Путін в Кремлі

Американська розвідка не бачить ознак готовності Росії йти на компроміс у війні проти України, додавши, що диктатор Володимир Путін налаштований перемагати на полі бою

Зміст

Про це пише NBC News. 

Високопоставлені чиновники США із посиланням на аналіз розвідки розповіли телеканалу, що Путін нині більш рішучий, ніж будь-коли, продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою. Водночас американська розвідка не фіксує ознак з боку Москви йти на компроміс. 

Також співрозмовники додають: вважається, що зараз керівник Кремля займає агресивнішу позицію у контексті війни проти України.

Читайте також: Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж

  • Раніше Путін заявив про завершення випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
США
Читайте також:
Гаррі Поттер
Автор Марина Клюєва
26 жовтня, 2025 неділя
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
ядерна зброя росії
Автор Віталій Бесараб
26 жовтня, 2025 неділя
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
Київ
+5.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
00:38
Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК
ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"
2025, вiвторок
28 жовтня
23:40
"Орешник"
У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"
23:00
Ексклюзив
Олег Рибачук
Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук
22:57
Ексклюзив
путін
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
22:40
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:24
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру, - ЗМІ
22:06
війна
Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"
21:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
16:02
OPINION
Держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:47
Сергій Лавров
Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV