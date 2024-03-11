У МЗС РФ назвали можливе введення військ НАТО в Україну "дружньою окупацією"
У МЗС РФ заявили, що західні військові у разі введення їхніх контингентів в Україну не поїдуть на передову, а займатимуться "дружньою окупацією" її тилів
Про це заявив так званий посол МЗС РФ з особливих доручень "щодо злочинів київського режиму" Родіон Мірошник, який є вихідцем із Луганщини, передає пропагандистське агентство РИА Новости.
"Вони (можливі західні військові в Україні) не підуть на передову. Вони допомагатимуть українцям, вони просто замінятимуть українців у тилових підрозділах. Вони стануть на кордоні з Білоруссю. Вони забезпечуватимуть захист мостів, (прикордонних) переходів… За всіма параметрами це називається "дружня окупація", - заявив колаборант.
За його словами, можливі військові НАТО охоронятимуть українські чорноземи, які "переважно належать західним латифундистам".
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