Про це заявив так званий посол МЗС РФ з особливих доручень "щодо злочинів київського режиму" Родіон Мірошник, який є вихідцем із Луганщини, передає пропагандистське агентство РИА Новости.

"Вони (можливі західні військові в Україні) не підуть на передову. Вони допомагатимуть українцям, вони просто замінятимуть українців у тилових підрозділах. Вони стануть на кордоні з Білоруссю. Вони забезпечуватимуть захист мостів, (прикордонних) переходів… За всіма параметрами це називається "дружня окупація", - заявив колаборант.

За його словами, можливі військові НАТО охоронятимуть українські чорноземи, які "переважно належать західним латифундистам".