У МЗС РФ заявили, що атакуватимуть американські ЗМІ після нових санкцій проти RT

Про це повідомляє Reuters.

Захарова назвала санкції Штатів проти пропагандистів RT "полюванням на відьом" і заявила, що він спрямований на те, щоб налякати населення США.

"Буде відповідь на дії влади Сполучених Штатів, які прямо суперечать їх зобов'язанням у сферах забезпечення вільного доступу до інформації та плюралізму ЗМІ", - сказала Захарова.

Заходи Москви можуть відзеркалювати заходи Вашингтона або прийняти іншу форму, додала вона.