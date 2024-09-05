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У МЗС РФ заявили, що атакуватимуть американські ЗМІ після нових санкцій проти RT

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
09:28
Війна з Росією Марія Захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва буде атакувати американські ЗМІ у відповідь на дії Сполучених Штатів проти російського державного мовника RT

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Захарова назвала санкції Штатів проти пропагандистів RT "полюванням на відьом" і заявила, що він спрямований на те, щоб налякати населення США.

"Буде відповідь на дії влади Сполучених Штатів, які прямо суперечать їх зобов'язанням у сферах забезпечення вільного доступу до інформації та плюралізму ЗМІ", - сказала Захарова.

Заходи Москви можуть відзеркалювати заходи Вашингтона або прийняти іншу форму, додала вона.

  • Нагадаємо, що 4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти головної редакторки російського телеканалу RT Маргарити Симоньян та інших пропагандистів з РФ
Теги:
Росія
журналісти
санкції проти Росії
США
пропаганда
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