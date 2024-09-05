У МЗС РФ заявили, що атакуватимуть американські ЗМІ після нових санкцій проти RT
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва буде атакувати американські ЗМІ у відповідь на дії Сполучених Штатів проти російського державного мовника RT
Про це повідомляє Reuters.
Захарова назвала санкції Штатів проти пропагандистів RT "полюванням на відьом" і заявила, що він спрямований на те, щоб налякати населення США.
"Буде відповідь на дії влади Сполучених Штатів, які прямо суперечать їх зобов'язанням у сферах забезпечення вільного доступу до інформації та плюралізму ЗМІ", - сказала Захарова.
Заходи Москви можуть відзеркалювати заходи Вашингтона або прийняти іншу форму, додала вона.
- Нагадаємо, що 4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти головної редакторки російського телеканалу RT Маргарити Симоньян та інших пропагандистів з РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.35Продаж 46.03
- Актуальне
- Важливе