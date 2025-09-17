У напрямку Бердянська помітили колони військової техніки РФ з новим маркуванням

Про це у Telegram-каналі пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Фіксуємо оживлення військового переміщення в напрям Бердянську. Від сьогодні низка колон по 3-5 вантажівок з напряму Новоазовська. Спадає на очі нове тактичне маркування у вигляді кола з лініями. Вперше таке фіксуємо в Приазовській частині", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, також збільшилась військова присутність росіян у самому Бердянську.

"Явно не на День міста приїхали. Схоже, Запорізький фронт починає оживати", - додав Андрющенко.