РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Чому я акцентую на Запорізький напрямок? Річ у тім, що ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бої, - це фактор ресурсів. Відповідно, перекидання додаткових ресурсів на цю ділянку фронту ворожої армії не є випадковим. На півдні Запорізької, так само як і на півдні Херсонської області, ворог зосередив потужне угрупування військ. До 120 тис., за деякими оцінками, там перебуває ворожих солдатів", - заявив він.

Експерт додав, що певний проміжок часу була така відносна стагнація.

"Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій обороні, у нього з того нічого не виходило, аж нещодавно ворог спромігся діяти досить ефективно і він де-факто окупував Кам'янське за виключенням декількох спостережних постів та наших взводних опорних пунктів. Навіть його передовий штурмовий загін добиралися до південних околиць Степногірська", - наголосив Селезньов.

Він зауважив, що тоді вдалося ворога відбити, але знову ворог намагається атакувати.

"Тобто ворог знайшов слабину в нашій обороні. Традиційно ворог діє в такий спосіб, що знайшовши слабкі місця в нашій обороні, кидати туди в пекло війни всі ці резерви та ресурси, які знаходяться неподалік. Тому я думаю, що недарма путінська армія акцентує свою увагу на цій ділянці фронту, бо вважає, що вони зможуть досягти певних результатів. Бо на інших ділянках фронту, як бачимо, серйозних територіальних здобутків у ворога немає, а темпи просування ворожої армії, до прикладу, за минулий тиждень знизились до рівня 36 кв. км", - сказав експерт.

Він додав, що це найнижчі показники від весни цього року.

"Тобто ворог, шукаючи слабкі місця в нашій обороні, готовий діяти досить гнучко, здійснювати маневр своїми силами та засобами. І цього разу активність ворога є невипадковою, бо він вважає, що зможе, долучивши відповідні сили та засоби, просуватися чим ближче до Запоріжжя, відповідно працювати вже ствольною артилерією по цьому обласному центру. Причому, я не думаю, що ключовий фактор, на який буде зважати Путін, мовляв, створювати хаос та безладдя в Запоріжжі, це для нього не є принциповим показником", - сказав Селезньов.

Експерт вважає, що для Путіна принципове стале промислове виробництво, зокрема, підприємств оборонно-промислового комплексу України в Запоріжжі.

"От заради руйнації цих об'єктів ворог буде готовий докладати чимало зусиль і буквально трупами своїх солдат складати шлях, чим ближче до південних передмість Запоріжжя. Що з того вийде? Відповідь, як на мене, очевидна. Ресурси. Факти ресурсів, фактор сталої ефективної організації оборони для нас буде допоміжним Сподіваюсь, що відповідне рішення, зокрема кадрові, будуть ухвалені вчасно, і ми зможемо втримати рубежі та позиції недоторканими. В принципі, ми ж проходили це, звісно, дзеркально під час нашої наступальної кампанії літа 23 року. Тоді фортифікації, російський спротив не дозволив нам розширити масштаби нашого контрнаступу. Максимальна глибина занурення в глибину ворожих позицій тоді склало близько 15 км. Сподіваюсь, що цього разу ми зможемо реалізувати такий самий кейс оборонних дій і у ворога не буде жодних шансів просунутись в глибину Запорізької області", - підсумував він.