Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов
РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов

Євген Козярін
17 вересня, 2025 середа
18:24
Війна з Росією російські війська окупанти

На півдні Запорізької, так само як і на півдні Херсонської області, ворог зосередив потужне угрупування військ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Чому я акцентую на Запорізький напрямок? Річ у тім, що ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бої, - це фактор ресурсів. Відповідно, перекидання додаткових ресурсів на цю ділянку фронту ворожої армії не є випадковим.  На півдні Запорізької, так само як і на півдні Херсонської області, ворог зосередив потужне угрупування військ. До 120 тис., за деякими оцінками, там перебуває ворожих солдатів", - заявив він.

Експерт додав, що певний проміжок часу була така відносна стагнація.

"Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій обороні, у нього з того нічого не виходило, аж нещодавно ворог спромігся діяти досить ефективно і він де-факто окупував Кам'янське за виключенням декількох спостережних постів та наших взводних опорних пунктів. Навіть його передовий штурмовий загін добиралися до південних околиць Степногірська", - наголосив Селезньов.

Він зауважив, що тоді вдалося ворога відбити, але знову ворог намагається атакувати.

"Тобто ворог знайшов слабину в нашій обороні. Традиційно ворог діє в такий спосіб, що знайшовши слабкі місця в нашій обороні, кидати туди в пекло війни всі ці резерви та ресурси, які знаходяться неподалік. Тому я думаю, що недарма путінська армія акцентує свою увагу на цій ділянці фронту, бо вважає, що вони зможуть досягти певних результатів. Бо на інших ділянках фронту, як бачимо, серйозних територіальних здобутків у ворога немає, а темпи просування ворожої армії, до прикладу, за минулий тиждень знизились до рівня 36 кв. км", - сказав експерт.

Він додав, що це найнижчі показники від весни цього року. 

"Тобто ворог, шукаючи слабкі місця в нашій обороні, готовий діяти досить гнучко, здійснювати маневр своїми силами та засобами. І цього разу активність ворога є невипадковою, бо він вважає, що зможе, долучивши відповідні сили та засоби, просуватися чим ближче до Запоріжжя, відповідно працювати вже ствольною артилерією по цьому обласному центру. Причому, я не думаю, що ключовий фактор, на який буде зважати Путін, мовляв, створювати хаос та безладдя в Запоріжжі, це для нього не є принциповим показником", - сказав Селезньов.

Експерт вважає, що для Путіна принципове стале промислове виробництво, зокрема, підприємств оборонно-промислового комплексу України в Запоріжжі.

"От заради руйнації цих об'єктів ворог буде готовий докладати чимало зусиль і буквально трупами своїх солдат складати шлях, чим ближче до південних передмість Запоріжжя. Що з того вийде? Відповідь, як на мене, очевидна. Ресурси. Факти ресурсів, фактор сталої ефективної організації оборони для нас буде допоміжним Сподіваюсь, що відповідне рішення, зокрема кадрові, будуть ухвалені вчасно, і ми зможемо втримати рубежі та позиції недоторканими. В принципі, ми ж проходили це, звісно, дзеркально під час нашої наступальної кампанії літа 23 року. Тоді фортифікації, російський спротив не дозволив нам розширити масштаби нашого контрнаступу. Максимальна глибина занурення в глибину ворожих позицій тоді склало близько 15 км. Сподіваюсь, що цього разу ми зможемо реалізувати такий самий кейс оборонних дій і у ворога не буде жодних шансів просунутись в глибину Запорізької області", - підсумував він.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
горить рязань
Автор Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
Генпрокурор Руслан Кравченко
Автор Дар'я Куркіна
16 вересня, 2025 вiвторок
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
Автор Вадим Денисенко
16 вересня, 2025 вiвторок
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
