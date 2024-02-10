"У нас вистачить ресурсів на 2 місяці", - Арахамія про фінансування мобілізації
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в України вистачить ресурсів на два місяці фінансування мобілізації
Про це він розповів у інтерв'ю Report.
Арахамія вказав, що переконаний у тому, що США впродовж двох місяців проголосують за виділення допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. На цей час Україна має ресурс.
"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємось у безпеці", - сказав він.
Голова фракції наголосив, що нова хвиля мобілізації не відбудеться без демобілізації. Але на навчання та оснащення воїнів потрібні будуть додаткові кошти.
"У цьому питанні в нас також є союзники. Під час підготовки до контрнаступу у нас було понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання в Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися коштом цих країн", - підкреслив Арахамія.
Арахамія зазначив, що оскільки ситуація з зовнішнім фінансуванням складна, Україна шукатиме можливості фінансувати мобілізацію коштом внутрішніх джерел.
"Нещодавно Євросоюз ухвалив програму в 50 млрд євро терміном на 4 роки. Тобто у нас є певні фінансові кошти на прийдешні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак усередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном", - додав він.
- Раніше Арахамія розповів про зміни до другого читання законопроєкту про мобілізацію. За його словами, у документі потрібно збалансувати інтереси військового командування, бізнесу й громадян.
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