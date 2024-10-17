У новому пакеті допомоги від США міститься цікава позиція, - Defense Express

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У пакеті допомоги від США, який оголосили 16 жовтня, знову міститься цікава позиція. Йдеться про пункт під назвою "ракети "повітря-земля", однак не було вказано, які саме ракети. Річ у тім, що цей термін вперше був використаний, вочевидь, для передачі плануючих бомб JSOW, сенс передачі яких спрямовувався на перетворення у далекобійні крилаті ракети", - прокоментував головний редактор Defense Express.

За його словами, залишається сподіватися, що JSOW, які передаються вже вдруге Україні, будуть перетворені у JSOW-ER, тому що ця технологія відома. JSOW Україна може переробити, і це вже робили у США.

"Водночас такий сценарій і дозволяє обійти "червону лінію", яку у Вашингтоні собі намалювали відносно ненадання ракет JASSM та дозволу для ударів по території РФ. Моє особисте припущення, що ми отримаємо власну крилату ракету шляхом перетворення JSOW. Відповідно, таку ракету Україна буде використовувати там, де і як захоче. Можливо, це таке елегантне обходження США тих "червоних ліній", які самі собі й намалювали", - резюмував Олег Катков.