У новому пакеті допомоги від США міститься цікава позиція, - Defense Express
Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, вважає, що перетворення плануючих бомб JSOW на крилаті ракети дозволить Україні завдавати ударів по РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У пакеті допомоги від США, який оголосили 16 жовтня, знову міститься цікава позиція. Йдеться про пункт під назвою "ракети "повітря-земля", однак не було вказано, які саме ракети. Річ у тім, що цей термін вперше був використаний, вочевидь, для передачі плануючих бомб JSOW, сенс передачі яких спрямовувався на перетворення у далекобійні крилаті ракети", - прокоментував головний редактор Defense Express.
За його словами, залишається сподіватися, що JSOW, які передаються вже вдруге Україні, будуть перетворені у JSOW-ER, тому що ця технологія відома. JSOW Україна може переробити, і це вже робили у США.
"Водночас такий сценарій і дозволяє обійти "червону лінію", яку у Вашингтоні собі намалювали відносно ненадання ракет JASSM та дозволу для ударів по території РФ. Моє особисте припущення, що ми отримаємо власну крилату ракету шляхом перетворення JSOW. Відповідно, таку ракету Україна буде використовувати там, де і як захоче. Можливо, це таке елегантне обходження США тих "червоних ліній", які самі собі й намалювали", - резюмував Олег Катков.
- 16 жовтня відбулась розмова між президентом України Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом, після чого США оголосили про новий пакет військової допомоги Києву розміром $425 млн.
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