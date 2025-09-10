У Новоросійську заявили про атаку безекіпажних катерів
Уранці середи 10 вересня росіяни заявили про атаку безекпіажних катерів у Новоросійську в Краснодарському краї
Про це пишуть пропагандистське держагентство ТАСС та очільник міста Андрій Кравченко.
"У Новоросійську по береговій лінії звучить сирена – сигнал "Увага всім". Триває відбиття атак безекіпажних катерів", – написав Кравченко, не надавши подробиць.
Натомість він нагадав про заборону щодо опублікування в мережі фото й відео відбиття атаки та захисних обʼєктів.
Водночас близько за 2 години до цього глава Новоросійська попереджав про атаку дронів на місто.
- У ніч проти 6 липня у Росії поскаржилися на атаку безпілотників - російська ППО нібито знищила 120 БПЛА. У Новоросійську писали про морські дрони.
