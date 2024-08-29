У пекельних умовах Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу просуватися, - капітан НГУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Побратими з 4-ї бригади НГУ "Рубіж" виконують задачі на сході країни, північніше Часового Яру, на напрямку Сіверська та Лиманському напрямку. Ситуація надзвичайно складна. У пекельних умовах Сили оборони України роблять все можливе, щоб не дати ворогу просуватися", - зауважив Назаренко.

За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", противник застосовує величезну кількість ресурсів, але Силам оборони України вдається героїчними зусиллями тримати оборону і перемелювати потенціал ворога.

"Щодня ворог втрачає десятками живу силу тільки на конкретних ділянках, що контролюються тією чи іншою бригадою Сил оборони. Загалом, це щоденні тисячні втрати для ворога. Але втрати поки що ворога не зупиняють. Тобто російське окупаційне суспільство не відчуває втрат. Відповідно, маємо ще більше знищувати ворогів для того, щоб щоденні втрати для росіян було настільки незворотними, щоб росіяни не могли проводити ротації для поповнення своїх втрат", - наголосив Назаренко.

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1200 військових. Сили оборони знищили 21 безпілотник та 27 артилерійських систем.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що бої за Покровськ можуть тривати місяцями.



