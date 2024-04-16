У Пентагоні назвали потребу України у ППО "терміновою"

З такою заявою виступив у понеділок речник Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на запитання, як у США оцінюють запаси ППО, що залишилися в Україні, передає Укрінформ.

"Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості", - зауважив представник Пентагону.

У цьому контексті він наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.

"Передусім, нам потрібно, щоби конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням",- зауважив генерал.

Крім того, за його словами, США продовжать тісні консультації з Україною, а також союзниками й партнерами щодо забезпечення ЗСУ підтримкою.