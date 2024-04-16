У Пентагоні назвали потребу України у ППО "терміновою"
Міністерство оборони США заявило про невідкладну потребу в забезпеченні України можливостями протиповітряної оборони та закликало палату представників ухвалити законопроєкт із підтримкою України
З такою заявою виступив у понеділок речник Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на запитання, як у США оцінюють запаси ППО, що залишилися в Україні, передає Укрінформ.
"Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості", - зауважив представник Пентагону.
У цьому контексті він наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.
"Передусім, нам потрібно, щоби конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням",- зауважив генерал.
Крім того, за його словами, США продовжать тісні консультації з Україною, а також союзниками й партнерами щодо забезпечення ЗСУ підтримкою.
- Нагадаємо, після масованої атаки Ірану на Ізраїль понад 90 конгресменів США, які представляють обидві партії, 15 квітня звернулися до спікера Майка Джонсона негайно внести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт із допомогою Ізраїлю, а також Україні.
- Спікер палати представників представив окремі законопроєкти по допомозі США Україні та Ізраїлю. Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже у них одинакові потреби і вороги.
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