У першому кварталі 2024 року 72% німецького експорту зброї призначено для України
У першому кварталі 2024 року німецький експорт військових товарів, призначених для України, склав 3,54 млрд євро
Про це повідомляє DW.
Це майже три чверті від загальної суми - 4,89 млрд євро.
Цікаво, що за всю першу половину 2023 року експорт військових товарів Німеччини загалом склав 5,22 млрд євро.
Що стосується підтримки України, у перший рік повномасштабної війни для нашої країни було схвалено постачання озброєння на суму 2,24 млрд євро, зокрема туди входили системи ППО та важка артилерія.
“У 2023 році до них додалися основні бойові танки Leopard 2, які німецький уряд надав після довгих вагань. Обсяг експортних ліцензій для України зріс до 4,4 мільярда євро. За три місяці 2024 року обсяг експорту вже сягнув 3,54 мільярда євро”, - йдеться у повідомленні.
Наступною після України найбільшою країною-отримувачем став Сінгапур (583,9 млн євро). За ним - Індія (143,3 млн євро), Саудівська Аравія (126,4 млн євро) і Катар (97 млн євро).
- 9 квітня очільник комітету бундестагу в закордонних справах Міхаель Рот запропонував підтримувати Україну, закуповуючи в США необхідну зброю та передаючи її на фронт.
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