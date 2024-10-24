У Покровській громаді через ворожі атаки загинули троє людей
У четвер, 24 жовтня, через обстріли російської армії у Покровській громаді на Донеччині загинули три людини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також там пошкоджено три будинки. Крім того, у Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.
Філашкін наголосив, що "Покровськ та його околиці - постійна мішень для росіян" та закликав громадян евакуюватися.
- Станом на 24 жовтня, у Покровську через ворожі атаки зруйновано 80% критичної інфраструктури.
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