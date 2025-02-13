У Покровську залишаються майже 7 тисяч цивільних, евакуація з міста триває

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

"У місті Покровськ зараз знаходяться 6 960 людей…Обстановка у Покровську найскладніша, ворог руйнує місто авіабомбами кожного дня, завести гуманітарну допомогу дуже складно, тому що FPV-дрони у величезній кількості постійно знаходяться над містом", - зазначив Філашкін.

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За його словами, евакуація населення з міста не припиняється. До цього долучено поліцію, рятувальників, органи влади та волонтерів.

"Евакуація проходить у певний час, коли дозволяє безпекова обстановка та погода. Тобто людей ще вивезти можна, і ми це робимо", - наголосив очільник ОВА.