У Повітряних силах повідомили, чим РФ ударила по Києву 30 червня
30 червня російська окупаційна армія запустила по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К", однак сили ППО їх збили
Про це речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш сказав 1 липня в ефірі телемарафону.
"Учора ввечері, приблизно о 19:30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, унаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - розповів Євлаш.
Він зазначив, що останнім часом окупанти здебільшого атакують Україну вночі, але цього разу завдали удару теплого літнього вечора, коли на вулиці було багато людей. За його словами, таким чином росіяни "показують своє цинічне обличчя".
"Росія - країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", - резюмував речник ПС.
- 30 червня на Оболоні в Києві уламки збитої ракети спричинили пожежу в багатоповерхівці. У 6 мешканців зафіксували гострий стрес, одну жінку госпіталізували.
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