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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Оболоні у Києві уламки збитої ракети викликали пожежу в багатоповерхівці: у 5 мешканок - гострий стрес, одну жінку госпіталізували
Оновлено

На Оболоні у Києві уламки збитої ракети викликали пожежу в багатоповерхівці: у 5 мешканок - гострий стрес, одну жінку госпіталізували

30 червня, 2024 неділя
20:49
Війна з Росією Уламки ракети викликали загоряння багатоповерхівки (Оболонь, Київ)

Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок впали уламки та почалась пожежа

Зміст

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

О 19:33 він розповів, що на Київщині працюють сили протиповітряної оборони. Та о 19:43 стало відомо про виклик екстрених служб  в Оболонський район столиці.

Згодом він інфомував, що уламки влучили у 8 та 9 поверхи багатоповерхівки.

"В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - написав очільник столиці.

Станом на 19:55 без потерпілих.

"Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці", - повідомив Кличко.

О 19:28 у Повітряних силах попередили про те, що через Бровари у напрямку Києва летіли ракети. 

У Київській міській військовій адміністрації о 20:03 повідомили, що в багатоповерхівку влучили уламки ракети, на одному з поверхів будинку сталося загорання балкону.

Станом на 20:26 стало відомо про двох постраждалих жінок - у них гостра реакція на стрес, повідомляє КМВА.

"Двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. В них - гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що уламки влучили у 14-ти поверхівий будинок.

У ДСНС розповіли про руйнування.

"Сталася часткова руйнація балконів на 6 та 7 поверхах. Також існує загроза руйнації балкону на 8 поверсі багатоповерхівки", - розповіли рятувальники.

Згодом у Київській МВА повідомили, що, за попередніми даними, росіяни запустили крилаті ракети.

"Сьогодні, близько 19:30 ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. За попередніми даними Повітряних Сил, противник ймовірно застосував крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені. Тип та кількість ракет у підсумкових звітах оприлюднять Повітряні Сили", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20:46 з будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців, повідомив міський голова Кличко. Кількість потерпілих зросла до п'яти.

"Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці", - написав він.

Теги:
Україна
Віталій Кличко
ППО
новини Києва
ракетний удар
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