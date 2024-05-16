У прифронтових містах і селах ТОТ Луганщини окупанти відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Встановленням таксофонів займається так зване мінцифри "ЛНР". Один апарат припадає на декілька тисяч населення.

"Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби", - написав очільник області.