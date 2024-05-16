У прифронтових містах і селах ТОТ Луганщини окупанти відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА
У тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини, які росіяни захопили у 2022 році, та які знаходяться поблизу лінії фронту, давно відсутній мобільний зв’язок, тож росіяни встановлюють там таксофони
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Встановленням таксофонів займається так зване мінцифри "ЛНР". Один апарат припадає на декілька тисяч населення.
"Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби", - написав очільник області.
- 10 травня повідомлялось, що для встановлення цифрового супутникового телебачення "руський мир" мешканці тимчасово окупованої Луганщини мають зателефонувати з дротового телефону, тому що мобільний зв'язок відсутній.
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