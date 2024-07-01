У рамках останнього обміну полоненими 5 українців повернули з території Білорусі, - Юсов

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

"У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятьох повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок", - розповів він.

За його словами, це громадяни України, які, як припускають у розвідці, були затримані й утримувались незаконно.

"Але внаслідок складної та системної роботи - переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома - це найголовніше", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно непрості взаємини".

"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", - наголосив він.