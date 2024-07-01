У рамках останнього обміну полоненими 5 українців повернули з території Білорусі, - Юсов
Під час 53-го обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі
Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.
"У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятьох повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок", - розповів він.
За його словами, це громадяни України, які, як припускають у розвідці, були затримані й утримувались незаконно.
"Але внаслідок складної та системної роботи - переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома - це найголовніше", - підкреслив Юсов.
Представник ГУР також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно непрості взаємини".
"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", - наголосив він.
- У вівторок, 25 червня, відбувся обмін полоненими, під час якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей.
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