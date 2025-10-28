У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга

Про це доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга заявив в ефірі Еспресо.

"Важливий дуже ще один компонент, який також доходить трошки повільно, але доходить до російської еліти. Ми бачимо цю рефлексію в публікаціях, в обговореннях, навіть в Росії. В тому, що Росія не має тилу. Мається на увазі не тил - Далекий схід, куди далеко летіти. Тобто для України тилом називають Європейський Союз, країни Заходу, наприклад, де ти можеш отримати допомогу матеріальну, зброю, виробництво кінець кінцем перенести", - розповів він.

На його думку, у Росії немає таких союзників.

"Навпаки, ті, так би мовити, союзники заробляють на її проблемах, заробляють на її рестрикціях, на санкціях, купуючи підсанкційні товари, але в втридорога, поставляючи підсанкційні товари для війни, але в чотиридорога. Тому це також важливе таке питання екзистенційне для росіян, що у росіян насправді немає союзників. Китай - це фактично суверен, а вони васал все більший. Індія чи Туреччина, чи країни Центральної Азії, які просто відверто заробляють на санкційній торгівлі", - вважає Шульга.

Соціолог вважає, що цей рух показує також, що Росія не рухається до перетворення, хоча б в регіональну супердержаву, а навпаки все більше і більше послаблюється.

"Останні санкції - це якраз дуже добрий тому приклад. Ну і щодо дипломатичної оцінки - це взагалі окрема цікава дуже тема, як в Росії оці санкції також оцінили. Це також про стратегію Росії на найближчий рік", - підсумував він.