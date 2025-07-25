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Ексклюзив

У РФ можлива нова мобілізація у якійсь формі, - опозиційний експерт Морозов

Євген Козярін
25 липня, 2025 п'ятниця
21:30
Війна з Росією мобілізація на росіїї

Кремль за допомогою мобілізації збирається просто демонструвати Україні і всьому альянсу підтримки України, що наміри дуже тяжкі, дуже сильні

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Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває у Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Річ у тім, що видно добре за всією сукупністю подій літа 2025 року, що Путін, і Кремль, і РФ як політична система явно переходять у наступну фазу – у нову фазу авторитаризму й тоталітаризму. Це, безумовно, так. І насамперед це результат воєнного провалу Росії", - сказав він.

На думку Морозова, попри те, що три роки війна іде і Путін, і вся верхівка, очевидно, налаштовані довести цю війну до того кінця, який вони для себе визначили результатом. 

"Вони цього не досягли, і це дається взнаки, тому що всі ці заходи в цифровій сфері, весь цей цифровий суверенітет, який раптом почав розвиватися скаженими темпами і який перетворює РФ на концепцію повністю автономної, ізольованої фортеці, - видно, що це вже зачепило все: і культуру, і освіту, і всі комунікації, які можливі в цифровій сфері", - вважає експерт.

Політаналітик вважає, що Кремль збирається воювати, не пристане ні на який компроміс, натомість збирається ізолюватися і покладатися на ті канали, які має, включно з Китаєм. 

"Зрозуміло, що ці канали з осені скоротяться, тому що вводять пакети санкцій, 18-й пакет введено. Очевидно, що і Трамп зробить санкційний крок – поки що незрозуміло, наскільки потужний, але він буде. І на цьому тлі вся ця цифрова свистопляска в Кремлі змушує думати, що, так, якась форма мобілізації – а ми раніше говорили і я вважав, що не буде мобілізації, Кремль до неї не вдасться, та зараз я починаю думати, що це можливо. Тому що нема перелому, немає результату, немає відчутного успіху", - зазначив Морозов.

На його думку, Путін явно вимагає від генштабу добитися якогось результату за 50 днів, тим більше що він прохопився про це в розмові з Трампом, і це стало публічним.

"На цьому тлі розмови про те, що Кремлю доведеться-таки проводити мобілізацію, зараз мають більш переконливий вигляд, ніж пів року чи рік тому", - вважає експерт.

Політаналітик додав, що мобілізація – це дуже важко, вона створює хаос, вимагає дуже великої логістики. 

"Тому Кремль її уникав, і мав би уникати й надалі. Але, по-перше, наростання і дуже швидкий розвиток дронової війни – це вимагає військових контингентів. По-друге, Кремль не відступиться від ідеї захоплення чотирьох територій. Він не може цього зробити, це очевидно, що ні у 2025-му, ні у 2026 році цього не станеться. І взагалі незрозуміло, чи станеться це колись, - швидше за все, ніколи. Але це мета Кремля", - сказав він.

На думку Морозова, зараз момент, коли на третьому році війни, після відмови від миротворчої ініціативи Кремлю потрібно демонструвати успіх. 

"Тому тут будуть кроки великі. Річ не в тім, щоб Кремль зміг досягти цього військовими засобами. Я гадаю, Кремль за допомогою мобілізації збирається просто демонструвати Україні і всьому альянсу підтримки України, що наміри дуже тяжкі, дуже сильні. Аби просто викликати і в Україні, і в європейських колах панічні настрої, якийсь упадок", - додав експерт.

Політаналітик вважає, що Кремль надає великого значення, як завжди, дестабілізації, хаотизації політики, а не прямому воєнному результату на полі бою. 

"Але тут я хочу наголосити: мобілізація і, можливо, все, що ми зараз читаємо про наміри Кремля нарощувати свої можливості в ракетобудуванні, у дроновій війні, - це все скеровано на те, щоби показати: США, Європа, якщо підтримуватимуть Україну, нічого не доб’ються. І на цьому тлі, я бачу, розігруються зараз різні інформаційні скандали, які наче мають підкреслити, що Україна в поганому становищі, що вона не зможе протриматися пів року – не те що два роки війни", - підсумував Морозов.

Теги:
Україна
Росія
Китай
зброя
Володимир Путін
Європа
мобілізація
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
Військові новини
допомога Україні
переговори з РФ
оборона та безпека
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