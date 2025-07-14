У РФ працівники Воронезького інституту МНС опинилися під загрозою мобілізації, - партизани
Активісти руху "Громадянська сила", до якого входять родичі співробітників Воронезького інституту МНС, повідомляють про ознаки прихованої мобілізації
Про це пише "Громадянська сила".
Зазначається, що працівників почали направляти на чергування біля військових і оборонних об’єктів під приводом "реагування на удари безпілотників".
Крім того, зростає кількість випадків примусового підписання контрактів на військову службу. Людей залякують, а також застосовують тиск.
"Такі дії викликають серйозне занепокоєння у родичів. Працівників фактично втягують у зону бойових ризиків, водночас захист із боку системи ППО практично відсутній: основні засоби перекинуті до лінії фронту і в Московську область", - йдеться у дописі.
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