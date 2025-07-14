У РФ працівники Воронезького інституту МНС опинилися під загрозою мобілізації, - партизани

Про це пише "Громадянська сила".

Зазначається, що працівників почали направляти на чергування біля військових і оборонних об’єктів під приводом "реагування на удари безпілотників".

Крім того, зростає кількість випадків примусового підписання контрактів на військову службу. Людей залякують, а також застосовують тиск.

"Такі дії викликають серйозне занепокоєння у родичів. Працівників фактично втягують у зону бойових ризиків, водночас захист із боку системи ППО практично відсутній: основні засоби перекинуті до лінії фронту і в Московську область", - йдеться у дописі.