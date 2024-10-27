У РФ створюють буї для пошуку катерів-камікадзе

Про це повідомляє Defense Express.

Конструкторське бюро "Талламхо" повідомило російським пропагандистським ЗМІ, що такий датчик розробили відповідно до запиту російських військових. Зазначається, що наразі створена тестова партія датчиків "Аква", які роблять у вигляді буїв.

"Датчик призначений для виявлення БЕК [безекіпажних катерів]. Буї закидають якомога далі від берега та передають інформацію, а також геопозицію на пульт управління, якщо уловлюють щось схоже на шум, який видають БЕК", - відзначають у "Талламхо".

Видання пише, що виявлення катерів це важливий етап у протидії цій загрозі, якій російське військо приділяє частину уваги навіть з урахуванням того факту, що останнім часом таких атак на російські кораблі у Чорному морі не було.

Довідково. Конструкторське бюро "Талламхо" з’явилося у 2022 році, базується у Грозному і спеціалізується на IT-розробках.